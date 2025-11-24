Congo-Kinshasa: Plus de 400 maisons endommagées après des pluies violentes dans le Haut-Katanga

22 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des pluies diluviennes dans le Haut-Katanga, particulièrement à Lubumbashi, ont causé d'importantes inondations, des éboulements et l'effondrement de nombreuses maisons, laissant des centaines de familles sans abri et exposées aux intempéries.

Selon Kingombe Faray Lazare, chef de bureau chargé des catastrophes et urgences humanitaires, au moins 117 maisons ont été détruites dans la commune de Kampemba, et environ 150 maisons inondées dans la commune de Katuba.

Le territoire de Kambove a également été touché avec environ 85 ménages affectés, tandis que plusieurs quartiers du territoire de Kasenga ont subi d'importants dégâts.

Au total, plus de 400 maisons ont été endommagées dans la province, causant de lourdes pertes matérielles mais sans faire de victimes humaines, indique Kingombe Faray Lazare.

Les communes de Kampemba, Katuba ainsi que les territoires de Kambove et Kasenga figurent parmi les plus sinistrés.

Il insiste sur le fait que la situation nécessite une intervention urgente des autorités provinciales et nationales pour assister les familles sinistrées et mettre en place des mesures de prévention, notamment l'assainissement des routes et le curage des cours d'eau, afin d'éviter que ces catastrophes ne se reproduisent avec l'intensification des pluies.

