Congo-Kinshasa: La coalition Lamuka exige l'amélioration du secteur de transports en RDC

22 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La coalition de l'opposition Lamuka tire la sonnette d'alerte sur les conditions et les moyens de transports en RDC. Selon Prince Epenge, cadre de Lamuka, bien qu'ils paient pour se déplacer, les Congolais perdent la vie chaque jour entre le secteur volant, roulant et flottant, à cause de l'irresponsabilité de dirigeants.

"Les Congolais perdent la vie chaque jour. En une semaine, un avion s'est écrasé à l'atterrissage au Katanga. Il n'y a toujours pas eu d'enquête sérieuse", a déclaré Prince Epenge. Selon lui, les quatre enquêteurs partis sur le lieu du drame "se retrouvent bloqués, sans biais d'avion pour atterrir à Kinshasa".

En outre, a-t-il poursuivi, deux baleinières ont fait naufrage sur la rivière Sankuru et sur le lac Tanganyika, avec pas moins de cinq Congolais qui ont perdu la vie. Aucune enquête sérieuse n'est menée jusque-là.

Prince Epenge appelle donc à l'amélioration des conditions et des moyens de transport en RDC :

"Nous exigeons l'amélioration des conditions et des moyens de transport en RDC. Les statistiques indiquent que chaque mois, cent Congolais meurent noyés dans les lacs, les fleuves et les rivières du Congo à cause de l'irresponsabilité de ceux qui sont censés organiser ce secteur-là".

