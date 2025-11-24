Congo-Brazzaville: Département de la Lekoumou - Mise en service de l'hôpital général de Sibiti

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a inauguré la structure hospitalière le 21 novembre dans le cadre du projet "Santé tous pour tous" visant à faciliter l'accès de la population aux soins de qualité à travers le territoire national.

D'une capacité de 200 lits, l'hôpital général de Sibiti offre des services de soins essentiels et spécialisés : soins d'urgence, ambulatoires et chirurgicaux, service d'imagerie médicale, maternité, soins intensifs pour adultes et pédiatriques, néonatalogie, a expliqué le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya, en soulignant : « Le projet santé pour tous est en train de révolutionner le secteur sanitaire par son développement de manière paritaire et équilibrée sur l'ensemble du territoire ».

Situé dans le département sanitaire de la Lekoumou, l'hôpital général de Sibiti dessert une population de 80.570 habitants sur un ensemble de plus de 100 000 habitants, a expliqué le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara. « En inaugurant cet hôpital moderne, vous réduisez les distances entre les citoyens et les services de santé. Avant ce jour, les habitants de la Lekoumou parcouraient des centaines de kilomètres pour avoir accès aux soins spécialisés », a-t-il fait savoir saluant l'initiative de "Santé pour tous" mise en place par le président de la République.

Cet hôpital ouvre ses portes avec un personnel de démarrage devant assurer des simulations opérationnelles : 61 personnels médicaux, 95 personnels paramédicaux, 37 personnels non soignants, a précisé le ministre Jean Rosaire Ibara, en appelant les équipes soignantes au professionnalisme.

Pour le préfet du département de Lekoumou, Jean Christophe Tchikaya : « Cet hôpital aura le mérite d'offrir des services de grande qualité aux populations qui en ont grandement besoin afin qu'elles entretiennent un rêve légitime, celui d'une espérance de vie encore plus longue et plus exaltante ». Il a par ailleurs souhaité que les spécialistes de santé qui y sont affectés soient porteurs d'une promesse de respect d'éthique dans l'accomplissement de leur sacerdoce en gardant haut leur niveau de prestation.

Dans le cadre de sa tournée de travail dans les départements, le président de la République mettra le cap sur Ouesso dans la Sangha pour inaugurer l'hôpital général de la localité puis sur Ewo dans la Cuvette-Ouest où il mettra en service le réseau électrique et ouvrira officiellement à la circulation le tronçon routier Boundji-Ewo. Après les hôpitaux généraux de Kombo à Brazzaville, de Ngoyo à Pointe-Noire et de Sibiti, ceux de Kinkala dans le département du Pool et d'Impfondo dans la Likouala ouvriront leurs portes l'année prochaine, a annoncé le ministre d'Etat Jean Jacques Bouya les travaux de construction étant exécutés à 70%. a-t-il précisé.