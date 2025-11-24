Congo-Brazzaville: Défense - Le Congo et la Chine renforcent leur coopération

Une délégation militaire chinoise, conduite par le directeur du Bureau de coopération militaire internationale du ministère de la défense nationale de la République populaire de Chine, le général major Zhang Baoqun, qu'accompagnait l'ambassadeur de Chine au Congo, An Qing, a eu une séance de travail, le 21 novembre, à Brazzaville, avec le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo.

L'entretien entre les deux parties a porté sur la coopération militaire, notamment la formation des cadres militaires, l'échange des délégations ainsi que sur les questions de politique internationale. Au cours de cette séance de travail, les deux parties ont signé une convention relative à un don du gouvernement chinois au gouvernement congolais.

La délégation chinoise s'est ensuite rendue à l'Académie militaire Marien- Ngouabi récemment rénovée par la partie chinoise.

En rappel, la coopération militaire entre le Congo et la Chine remonte à 1965 et a évolué vers une relation stratégique axée sur la formation, l'assistance en matériel et l'échange de visite. Elle s'est intensifiée avec des projets concrets comme la réhabilitation de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, la formation de stagiaires congolais en Chine et la fourniture d'assistance technique, comme la réhabilitation de l'hôpital des armées Pierre-Mobengo. Le partenariat militaire est soutenu par des accords de coopération plus larges, notamment dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, et des gestes de coopération comme la venue d'un navire de santé chinois à Pointe-Noire dans le département du Kouilou.