Congo-Brazzaville: Tradition - Les sages de la Lekoumou communient avec le chef de l'Etat

Tout en procédant à la sanctification du lieu où est érigé l'hôpital général de Sibiti, pendant son inauguration, les sages du département de la Lékoumou ont communié avec le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Ils ont mis à sa disposition des symboles ancestraux notamment le balai traditionnel, la queue du buffle, la sagaie et une chaise royale avec l'insigne du léopard symbolisant selon eux le pouvoir immortel de l'univers qui rend invulnérable et invincible.

« Le léopard use de la sagesse dans le commandement. Veiller en tout temps au bien-être du peuple congolais. Aussi longtemps que nos ancêtres vous donneront la force, nous vous soutiendrons », ont indiqué les sages en renouvelant leur confiance au président de la République.