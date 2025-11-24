Angola: Le Vietnam prévoit de nouveaux investissements à Cubango dès 2026

Menongue — La République socialiste du Vietnam prévoit d'accroître ses investissements en Angola, notamment dans la province de Cubango, à partir de 2026, a annoncé samedi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam en Angola, Duong Chinh Chuc.

S'adressant à la presse à l'issue d'une visite au Projet intégré minier et sidérurgique de Cutatu-Cuchi (PIMSCC), le diplomate s'est dit « très satisfait » de ce qu'il a constaté sur le site, qualifiant l'activité de « très importante pour le développement industriel et le renforcement des relations économiques entre les deux pays ».

Duong Chinh Chuc a souligné que le groupe d'entreprises présent au PIMSCC témoigne de la volonté du Vietnam de continuer à investir en Angola et estime que cette initiative ouvrira la voie à de nouveaux investissements, avec le soutien de divers organismes et institutions financières, visant des activités plus durables et diversifiées.

L'ambassadeur a révélé qu'Agribank, l'une des plus grandes banques vietnamiennes spécialisée dans le financement agricole, est déjà prête à soutenir les initiatives du secteur, soulignant qu'elle est un partenaire stratégique pour dynamiser les projets productifs dans le milieu rural en Angola.

Le diplomate a ajouté qu'outre l'agriculture, la banque vietnamienne entend également financer des activités liées au secteur minier, contribuant ainsi à la croissance de secteurs clés de l'économie angolaise.

« Les banques vietnamiennes soutiendront divers secteurs, non seulement l'agriculture, mais aussi le secteur minier », a-t-il déclaré.

Sans préciser les montants, Duong Chinh Chuc a indiqué que le Vietnam a déjà entrepris d'importants investissements dans le pays, assurant que ces montants devraient augmenter à partir de 2026, avec l'émergence de nouveaux projets et une implication accrue des entreprises.

La visite de la délégation vietnamienne au PIMSCC visait à renforcer les échanges institutionnels et à consolider la coopération dans le secteur privé, notamment par le partage d'informations actualisées sur le processus de production des unités participant au projet.

Le programme comprenait des explications sur les mesures d'atténuation de l'impact environnemental déjà mises en œuvre, ainsi qu'une visite instructive des serres et de la pépinière, où sont plantés 13 millions d'eucalyptus et d'autres espèces d'arbres pour la restauration de l'environnement.

La délégation, composée de représentants du Fonds souverain vietnamien, des deux plus grandes banques du pays, d'associations professionnelles et de hauts fonctionnaires, a également visité les installations opérationnelles et assisté à une présentation institutionnelle sur les principales étapes du projet, notamment l'objectif d'augmenter la capacité de production de fonte à plus de 500 000 tonnes par an.