Angola: Petro écrase l'ASA 122-58 et prend la tête du championnat national de basketball

22 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — Petro de Luanda a écrasé l'Atlético Sport Aviação (ASA) ce samedi sur le score de 122-58, s'emparant ainsi de la première place du 48e Championnat national senior masculin de basketball.

Après cette victoire, acquise lors de la 5e journée, les « tricolores », champions en titre, totalisent 10 points.

Les scores partiels de la rencontre ont été les suivants : 30-22 ; 31-13 ; 27-12 et 34-11.

Le joueur Cleúsio Castro de Petro de Luanda a été le meilleur marqueur du match avec 30 points.

Par ailleurs, l'Interclube a battu Ferroviário de Angola (80-74) et Sporting de Luanda a vaincu Interclube B (73-65).

Dans le match le plus équilibré de la journée, Primeiro de Agosto B, entraîné par Miguel Lutonda, a battu Petro de Luanda B, entraîné par Olímpio Cipriano, par 73-71.

Le Sporting de Luanda B a perdu contre Vila Clotilde, par 64-71.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.