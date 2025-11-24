Angola: Petro écrase l'ASA 122-58 et prend la tête du championnat national de basketball

Luanda — Petro de Luanda a écrasé l'Atlético Sport Aviação (ASA) ce samedi sur le score de 122-58, s'emparant ainsi de la première place du 48e Championnat national senior masculin de basketball.

Après cette victoire, acquise lors de la 5e journée, les « tricolores », champions en titre, totalisent 10 points.

Les scores partiels de la rencontre ont été les suivants : 30-22 ; 31-13 ; 27-12 et 34-11.

Le joueur Cleúsio Castro de Petro de Luanda a été le meilleur marqueur du match avec 30 points.

Par ailleurs, l'Interclube a battu Ferroviário de Angola (80-74) et Sporting de Luanda a vaincu Interclube B (73-65).

Dans le match le plus équilibré de la journée, Primeiro de Agosto B, entraîné par Miguel Lutonda, a battu Petro de Luanda B, entraîné par Olímpio Cipriano, par 73-71.

Le Sporting de Luanda B a perdu contre Vila Clotilde, par 64-71.