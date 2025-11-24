Angola: Huíla accueille la 6e Conférence de physique de la CPLP en 2026

Lubango — L'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation (ISCED) de Huíla va accueillir du 22 au 25 juillet 2026, la 6e Conférence de Physique des Pays de Langues Portugaise (CPLP), a annoncé vendredi, à Lubango, son président Helder Bahu.

Le président a fait cette annonce lors de la cérémonie de clôture du IIe Congrès international des sciences, soulignant que ce sera la première fois que l'Angola va accueillir cet événement dans le sud du territoire national.

Il a mentionné que le choix de l'ISCED-Huíla représente un jalon important pour l'affirmation de la province de Huíla en tant que pôle de production scientifique et académique dans le pays.

Selon Helder Bahu, cette conférence fera de l'ISCED-Huíla un « espace privilégié de dialogue scientifique », réunissant des spécialistes, des professeurs, des chercheurs et des étudiants de divers pays de langue portugaise.

Le responsable a déclaré que cette rencontre favoriserait les échanges d'expériences et le renforcement des réseaux internationaux de recherche.

L'événement, qui se déroule à tour de rôle dans les pays membres du CPLP, est considéré comme l'une des principales plateformes de partage des avancées scientifiques en physique, incluant la recherche théorique, expérimentale et les applications technologiques.

Pour l'édition 2026, il est prévu la présentation des travaux scientifiques, des conférences plénières et des tables rondes thématiques qui seront animées par des spécialistes de renom.

Lors de son discours, le responsable a remercié les institutions publiques, les entreprises et les partenaires qui ont contribué à la tenue du II Congrès international des sciences, qualifiant le processus d'organisation comme « défiant, mais profondément enrichissant ».

Il a souligné que la pérennité des initiatives scientifiques de grande envergure repose sur la consolidation de ces partenariats.

Le IIe Congrès international des sciences s'est clôturé vendredi dernier, après trois jours de débats, de sessions parallèles, de présentations des travaux de troisième cycle et d'activités culturelles par des chercheurs, professeurs, étudiants et représentants d'organisations de la société civile.