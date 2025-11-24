Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 novembre 2025

revue de presse

G20 : Le sommet s'achève sur un succès sud-africain qui cache mal un forum en crise

Le premier sommet du G20 sur le continent africain s'est achevé à Johannesburg ce dimanche 23 novembre. Pour l’hôte sud-africain, c’est un succès que de n’avoir pas vu ses objectifs être contrecarrés par le boycott américain, avec une déclaration commune dès l'ouverture. Mais certains dirigeants s’inquiètent de l'avenir du G20.

Cyril Ramaphosa a refermé officiellement le sommet, maillet en bois à la main, à la mi-journée ce dimanche. Pour le président sud-africain, l'objectif est atteint. Il a tenu bon, face aux menaces de Donald Trump, et ressort déjà la tête haute de ce G20 assez déroutant. Malgré les réticences affichées par l’Argentine, le consensus autour de cette déclaration commune représente une « grande victoire » selon la présidence sud-africaine, à la fois pour le pays, mais aussi pour le multilatéralisme. (Source RFI)

Guinée-Bissau : Un double scrutin historique dans un climat politique tendu

Les Bissau-Guinéens ont voté ce dimanche 23 novembre 2025 pour élire à la fois leur président et leurs députés, dans un climat chargé de tension et d’incertitude. Plus de 966 000 électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour un double scrutin décisif, susceptible de définir l’avenir démocratique de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest.

Douze candidats briguent la magistrature suprême, tandis que les 102 sièges de l’Assemblée nationale populaire, dissoute en décembre 2023 après une présumée tentative de coup d’État, doivent être renouvelés.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures et fermées à 17 heures locales en Guinée Bissau. Les premiers résultats provisoires sont attendus au plus tard le 27 novembre. (Source Afrik.com)

Sommet UA-UE - Une opportunité pour bâtir un avenir durable pour l’Afrique et l'Europe

Le président du Comité des représentants permanents auprès de l'Union africaine, Miguel Bembe, a qualifié de crucial le 7e Sommet UA-UE qui se tiendra lundi et mardi à Luanda, car il offre l'opportunité de construire un avenir prospère et durable pour l'Afrique et l'Europe.

Le diplomate s'exprimait ce dimanche lors de l'ouverture de la réunion des des hauts fonctionnaires de l'Union africaine et de l'Union européenne, qui préparent le 7e Sommet des Chefs d'État et de gouvernement.

Il a souligné que la force du partenariat entre les deux continents réside dans la vision partagée, le dialogue et l'engagement collectif en faveur du multilatéralisme et du développement durable. (Source Angop)

Le Caire contre la gestion aléatoire du barrage éthiopien

Le ministère égyptien de l’Irrigation a exprimé ses inquiétudes quant à la gestion du barrage éthiopien sur le Nil Bleu, selon un communiqué publié samedi 22 novembre au Caire.

Alors que l’Egypte s’inquiète d’une fluctuation du niveau des eaux du Nil due au GERD, entre le 1er et le 20 novembre, le débit moyen s’est établi à environ 180 millions de mètres cubes par jour, soit une augmentation de près de 80 % par rapport à la moyenne historique de cette période, note un communiqué qui dénonce un mode opératoire « unilatéral, aléatoire et illégal » contraire au droit international et exposant le système du Nil à des fluctuations dommageables.

Le ministère égyptien souligne qu’après la prétendue « cérémonie d’inauguration en septembre 2025, des déversements d’eau massifs et irréguliers ont eu lieu, allant de 485 millions de mètres cubes à 780 millions de mètres cubes par jour, entraînant une baisse puis une remontée soudaine du niveau du réservoir ». (Source Apanews)

Nigeria : 50 élèves s’échappent après l’enlèvement de plus de 300 enfants

Vendredi dernier, l’école catholique St. Mary’s School, située dans la communauté de Papiri, dans l’État du Niger, a été attaquée par des hommes armés. Au total, 303 élèves âgés de 10 à 18 ans et 12 enseignants ont été enlevés, selon la Christian Association of Nigeria (CAN). Un recensement final a été effectué après vérification pour confirmer le nombre exact des victimes.

Parmi eux, cinquante élèves ont réussi à s’échapper et ont été réunis avec leurs familles. L’évêque Bulus Dauwa Yohanna, président de la CAN dans l’État du Niger, a souligné : « En recevant le retour de ces cinquante enfants, un soupir de soulagement est permis. Mais il reste essentiel de poursuivre les efforts pour libérer les autres victimes. » (Source Africanews)

Boualem Sansal appelle à la « réconciliation » franco-algérienne après sa libération

Depuis son retour en France après un an d’incarcération en Algérie, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal s’est exprimé pour la première fois dimanche 23 novembre à la télévision. Gracié le 12 novembre par le président Abdelmadjid Tebboune, l’auteur estime que les relations entre Paris et Alger restent enfermées dans « les discours de la guerre de libération », tout en reconnaissant que sa parole demeure « contrôlée » en raison des tensions diplomatiques.

Invité sur France 2, Boualem Sansal a réaffirmé son engagement de longue date en faveur d’un rapprochement entre la France et l’Algérie. « Je suis depuis toujours pour la réconciliation », a-t-il déclaré, regrettant que les deux pays aient « raté le coche » au moment de l’indépendance en 1962. (Source Africa Radio)

Gabon : Emmanuel Macron en visite officielle, une première depuis l’arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema

Le président français Emmanuel Macron a effectué ce dimanche une visite officielle à Libreville, marquant sa première rencontre au sommet avec le général Brice Clotaire Oligui Nguema depuis l’accession de ce dernier au pouvoir. Cette étape intervient dans le cadre d’une tournée africaine visant à redéfinir les relations de la France avec ses partenaires du continent.

Accueilli avec les honneurs au Palais du Bord de mer, Emmanuel Macron a échangé avec son homologue gabonais sur la relance des liens bilatéraux, après une période marquée par des tensions diplomatiques et une volonté affichée de Libreville de rebâtir des partenariats plus équilibrés. Les discussions ont porté notamment sur la sécurité en Afrique centrale, la coopération économique et la place du Gabon dans les enjeux environnementaux liés au bassin du Congo. (Source Lebaobab.net)

Journée du tirailleur africain : La Nation reconnaissante pour les sacrifices consentis

Alors que le pays des Hommes intègres affronte l’une des périodes sécuritaires les plus exigeantes de son histoire, le devoir de mémoire prend un sens particulier.

Ainsi, célébrer les tirailleurs africains, ces soldats qui ont servi loin de leurs foyers, devient une manière pour la Nation de reconnaitre les valeurs de courage, de loyauté et de sacrifice qui continuent de nourrir la résistance actuelle face au terrorisme. C’est dans cette dynamique que s’est tenue, le vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou, la Journée du tirailleur africain.

Instituée pour honorer ceux qui ont combattu sur différents fronts au cours du XXe siècle, la Journée du tirailleur africain s’est déroulée sous la présidence du ministre d’Etat, chargé de la Défense et des Anciens combattants, le général Célestin Simporé, en présence de nombreux invités. L’édition 2025 a été placée sur le thème : « Tirer leçon du passé pour bâtir le présent ». (Source Sidwaya)

Cameroun : L'opposant Tchiroma Bakary se réfugie en Gambie après un scrutin contesté

La Gambie a annoncé dimanche avoir accordé l'asile temporaire au leader de l'opposition camerounaise Issa Tchiroma Bakary, invoquant des raisons de sécurité liées aux récentes tensions politiques.

Bakary est arrivé dans le pays le 7 novembre, selon un communiqué publié par le ministère de l'Information.

"Il est hébergé temporairement en Gambie pour des raisons purement humanitaires, dans un esprit de solidarité africaine et dans le but d'assurer sa sécurité pendant que les discussions se poursuivent pour trouver une solution pacifique et diplomatique aux tensions post-électorales au Cameroun", indique le communiqué. (Source trtafrika.com)

Ile Maurice : Retour sur la suspension controversée des réseaux sociaux

La session parlementaire de ce mardi 25 novembre s'annonce dense, avec une PMQT chargée, de nombreuses questions aux ministres et l'examen du Law Practitioners (Disciplinary Proceedings) Bill et du Courts (Amendment) Bill. Vingt-quatre questions seront adressées au Premier ministre et une cinquantaine aux ministres.

La PMQT débutera par une question du député Roshan Jhummun, centrée sur la suspension controversée des réseaux sociaux le 1er novembre 2024. Cette suspension, décidée au nom de la sécurité nationale, a soulevé de nombreuses interrogations, notamment sur son origine et son impact. Le député souhaite savoir sous quelles directives cette mesure a été prise, quelles en ont été les raisons précises et quels effets économiques et sociaux elle a engendrés. (Source L’Express.mu)