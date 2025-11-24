Afrique: Dernier jour du Sommet du G20 à Johannesburg

Le 20e Sommet du G20, qui se tient à Johannesburg depuis samedi sous le thème « Solidarité, Égalité, Durabilité », s'achève ce dimanche avec un programme allégé.

Suite à l'adoption de la Déclaration des dirigeants du G20 en ouverture du sommet, l'ordre du jour comprend une session à huis clos et une autre session consacrée au thème « Un avenir juste et équitable pour tous les métaux critiques ».

Cette seconde session aborde également les questions du travail décent et de l'intelligence artificielle, et se conclut par la présentation des recommandations finales du sommet, qui se déroule au Centre des expositions de Nasrec.

Ce 20e Sommet du G20, le premier à se tenir en Afrique, a connu la présence du Chef d'État angolais et président en exercice de l'Union africaine (UA), João Lourenço, du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et plusieurs autres dirigeants mondiaux.

Le programme de la réunion comprend des sujets touchant les pays du Sud, à savoir la finance mondiale, les réformes des institutions financières internationales, l'inclusion, la dette extérieure, le changement climatique et les transitions énergétiques.

La clôture du sommet sera marquée par le manque de la remise du marteau présidentiel du G20 par l'Afrique du Sud aux États-Unis, en raison des tensions diplomatiques entre les deux pays, illustrées par l'absence de ces derniers au sommet.

Les autorités sud-africaines ont refusé de remettre symboliquement le marteau présidentiel du G20 à un « responsable de rang inférieur », comme l'a confirmé le ministre des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, dans des déclarations à la presse.

« Le Président de l'Afrique du Sud ne passera pas le pouvoir aux États-Unis lors du sommet, mais au ministère des Relations internationales et de la Coopération ou dans tout autre lieu désigné par les États-Unis sur le territoire sud-africain », a affirmé M. Lamola.

Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les États-Unis enverraient un chargé d'affaires pour la passation de pouvoir.

Initialement axé sur les questions macroéconomiques générales, le G20, créé en 1999, regroupe huit pays considérés parmi les plus riches et les plus influents du monde (le G8) : l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie.

À ces huit pays s'ajoutent onze pays émergents, dotés d'un statut permanent : l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et la Turquie.

L'Union africaine, à l'instar de l'Union européenne, fait également partie du groupe avec un statut permanent depuis le sommet tenu en Inde en septembre 2023, afin de renforcer la voix de l'Afrique et d'influencer les décisions sur les questions clés inscrites à l'ordre du jour du G20.

Malgré les innovations et la centaine de réunions organisées sous chaque présidence, le G20, ou Groupe des 20, conserve comme pilier les réunions des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales, naturellement axées sur les aspects macroéconomiques généraux.

L'Afrique du Sud a pris la présidence du G20 le 1er décembre 2024 et conclut son mandat lors de ce sommet, passant le relais aux États-Unis d'Amérique, dont le président Donald Trump, a déjà annoncé son absence.

Le premier sommet du G20 s'est tenu à Washington les 14 et 15 novembre 2008. Un plan d'action y a été approuvé afin de mettre en oeuvre des réformes du fonctionnement des institutions financières et d'intensifier la coopération entre les régulateurs, favorisant ainsi une participation accrue des économies émergentes.

Par la suite, des sommets ont eu lieu à Londres (2009), Pittsburgh (2009), Toronto (2010), Séoul (2010), Cannes (2011), Los Cabos (2012), Saint-Pétersbourg (2013), Brisbane (2014), Antalya (2015), Hangzhou (2016), Hambourg (2017), Buenos Aires (2018), Osaka (2019), Riyad (2020), Rome (2021), Bali (2022), New Delhi (2023) et Rio de Janeiro (2024).