Gabon: Emmanuel Macron au pays, première visite depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema

Le président français Emmanuel Macron a entamé dimanche 23 novembre une visite d'État au Gabon visant à « renforcer et renouveler » le partenariat bilatéral, deux ans après la fin de l'ère Bongo. C'est la première visite du président français depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema. Le chef de l'État français a atterri à Libreville à 17h30 heure locale (16H30 TU), pour cette troisième étape de cette tournée africaine commencée à l'île Maurice et en Afrique du Sud, avant l'Angola lundi. Il a été accueilli sur le tarmac par le président gabonais Brice Oligui Nguema, élu en avril après 19 mois de transition politique.

Les deux chefs d'État sont actuellement en discussion au palais du Bord de mer et ils feront bientôt une déclaration conjointe à la presse. Cette visite d'Emmanuel Macron sera très brève. Le président gabonais, Brice Oligui Nguema, a tout de même sorti les gros moyens. Vingt-et-un coups de canon ont été tirés tout à l'heure à l'aéroport, à la descente d'avion d'Emmanuel Macron, que le chef de l'État gabonais accompagnera dans tous ses déplacements.

Demain matin, le président Brice Oligui Nguema devrait même conduire en personne la voiture qui emmènera Emmanuel Macron dans sa visite du quartier de la Baie des Rois. Ce vaste projet d'aménagement du front de mer de Libreville.

La visite du président français mobilise les médias. Mais ils sont nombreux, les Gabonais, à exprimer une relative indifférence dans les rues de Libreville. Anges Kevin Nzigou du parti FDS, aujourd'hui soutien du président Brice Oligui Nguema, estime que cette visite s'inscrit en fait dans la continuité d'une longue relation entre la France et le Gabon. Pour lui, cette visite n'a rien d'exceptionnel. Il dit que la relation est réciproque. Ce n'est pas seulement Emmanuel Macron qui vient parachever la transition, mais aussi Brice Oligui Nguema qui lui offre un accueil appréciable dans la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres