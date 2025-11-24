Afrique: Le Président angolais salue les réformes du G20

Le président de la République et de l'Union africaine (UA), João Lourenço, s'est félicité, ce samedi à Johannesburg, de l'élargissement du Pacte avec l'Afrique (PA 2.0) du G20, en tant que plateforme de mobilisation des investissements privés.

S'exprimant lors de la réunion parallèle de haut niveau sur le PA 2.0, organisée en marge du sommet du G20, le chef de l'État angolais a salué l'adhésion récente de l'Angola et de la Zambie à cette initiative, portant à 15 le nombre de pays participants.

Il a souligné que ce nombre est symbolique, car il correspond au nombre minimal de ratifications requis pour l'entrée en vigueur de la plupart des instruments juridiques de l'UA.

« Le Pacte avec l'Afrique prend désormais une dimension continentale, favorable à l'avancement de l'intégration économique », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

João Lourenço a souligné que l'augmentation du nombre de pays participants et la mise en œuvre de réformes structurelles consolident l'image de l'Afrique comme un continent engagé en faveur de la stabilité, de la modernisation et de l'ouverture aux affaires.

Selon le Président Lourenço, ce positionnement renforce la capacité de l'Afrique à attirer les investissements essentiels pour concrétiser la vision d'une Afrique prospère, inclusive et durable, telle que préconisée dans l'Aspiration 1 de l'Agenda 2063 - «Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable».

Le Président de l'UA a également appelé à une action coordonnée et rapide des gouvernements, partenaires et institutions africains.

« Nos peuples et le monde entier ont les yeux rivés sur nous, ne les décevons pas », a-t-il déclaré.

L'homme d'État a souligné la nécessité de renforcer l'engagement africain en faveur des réformes économiques et de l'attraction des investissements.

João Lourenço a félicité l'Afrique du Sud et l'Allemagne pour l'organisation de cette réunion et l'Afrique du Sud pour le succès de l'organisation du G20 sur le sol africain, intégrant ainsi le Pacte parmi les priorités de sa présidence.

Lancement et objectifs

G20 CwA 2.0 est une initiative du G20 visant à mobiliser les investissements privés pour un développement durable dans les pays africains, en mettant l'accent sur la mise en œuvre de réformes économiques afin de créer un environnement des affaires plus favorable.

Lancée comme nouvelle phase de l'initiative initiale, CwA 2.0 cherche à mieux aligner les réformes sur les solutions de financement et l'engagement du secteur privé, dans le but d'accélérer les progrès et les investissements.

L'objectif principal est d'accroître les investissements privés en Afrique en encourageant les pays à mettre en œuvre des réformes économiques qui améliorent les conditions des affaires.

Cette nouvelle phase (2025-2028) vise à accélérer les réformes et à pérenniser les progrès en harmonisant mieux les réformes avec le financement et la participation du secteur privé.

Ouverte à tous les pays africains et portée par la demande, cette initiative s'appuie sur le dialogue entre les pays africains, leurs partenaires internationaux (dont les pays du G20) et le secteur privé.

Avant l'adhésion de l'Angola et de la Zambie, 13 pays y participaient déjà : le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et la Tunisie.

La Banque mondiale a créé un fonds de financement pour soutenir CwA 2.0, contribuant ainsi à mobiliser les investissements privés et à créer des emplois en Afrique.