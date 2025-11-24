Angola: Accréditation d'un diplomate angolais auprès de l'Organisation internationale du café

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Royaume-Uni, José Patrício, a présenté ses lettres de créance à la directrice exécutive de l'Organisation internationale du café (OIC), Vanúsia Nogueira, au siège de l'institution à Londres, vendredi.

Avec cette présentation, José Patrício devient officiellement le représentant de l'État angolais auprès de l'OIC, une organisation qui regroupe 42 États membres, principalement des producteurs de café.

Lors de la cérémonie, la directrice exécutive de l'OIC a présenté en détail la structure de l'institution et son rôle dans la promotion des politiques de développement parmi les pays membres, dans le but de soutenir l'adoption des meilleures pratiques de gestion dans la filière caféière, de la production à la consommation et à l'exportation.

Vanúsia Nogueira a souligné l'excellente articulation entre l'OIC et l'Institut national du café d'Angola (INCA) et s'est dite ouverte à une collaboration avec l'Angola pour la mise en œuvre de modèles de gestion appliqués par d'autres pays membres, compte tenu du potentiel du pays à accroître sa production de café.

L'ambassadeur José Patrício a ensuite présenté le profil actuel de la production de café en Angola, soulignant qu'après l'interruption causée par la période de guerre, le secteur connaît une croissance significative.