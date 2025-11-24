Angola: Le Premier ministre portugais arrive à Luanda

23 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — Le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, est arrivé à Luanda dimanche matin pour participer au 7e sommet Union africaine-Union européenne, qui se tiendra les 24 et 25 novembre.

À l'aéroport international « 4 de Fevereiro », le chef du gouvernement portugais a été accueilli par le ministre angolais de l'Intérieur, Manuel Homem.

La présence de Luís Montenegro renforce le climat diplomatique déjà visible dans la capitale angolaise, qui accueille depuis samedi plusieurs délégations étrangères qui participeront au sommet.

Parmi les dignitaires déjà présents à Luanda figurent Lejeune Mbella Mbella, ministre des Affaires étrangères de la République du Cameroun, Mohamed Mbae, ministre des Affaires étrangères des Comores, et Nilzar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau du Royaume du Maroc, représentant le roi Mohammed VI.

Figurent également sur la liste Liisa-Ly Pakosta, ministre de la Justice de la République d'Estonie, représentant le Président estonien, et la Première ministre de l'Ouganda, Robinah Nabbanja.

