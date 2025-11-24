Sénégal: Thiès - Le ministre Amadou Ba annonce les Assises de la culture

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme promet aux acteurs culturels le respect de leur statut d'artiste à travers le développement des industries culturelles et créatives, qui leur garantiront des contrats, une sécurité sociale crédible, une mutuelle de santé et une retraite complémentaire spéciale. Amadou Ba s'est exprimé ainsi lors de la 11e édition du Festival du rail (Festrail), où il a annoncé la tenue des Assises de la culture.

« La culture ne nourrit pas l'artiste et l'art ne fait pas vivre son homme au Sénégal », a reconnu le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme lors de la cérémonie officielle de la 11e édition du Festival du rail.

Pour lui, le Sénégal est certes un grand pays de culture, mais l'héritage du passé a fait que le pays n'a pas pris en compte les évolutions du secteur. Selon Amadou Ba, le Sénégal est le seul pays de culture où un artiste est obligé de tendre la main pour se soigner s'il tombe malade, faute de moyens.

Le théâtre est un art majeur, et c'est pour cela qu'il dit travailler, avec ses équipes, à lui rendre ses lettres de noblesse et, par ricochet, à revaloriser les acteurs culturels et les hommes de l'art, en faisant du secteur un moteur de développement socio-économique. L'ambition affichée est de changer complètement les paradigmes qui soutiennent le secteur, a-t-il affirmé.

La culture, au Sénégal, rime encore avec des artistes sans statut, sans contrats et sans mutuelle de santé. « Ils ont un statut totalement artisanal. Sur le plan des infrastructures, il n'y a presque pas de salles de spectacle dignes », a regretté Amadou Ba. Pendant ce temps, des artistes sénégalais rayonnent à l'international en remportant des prix un peu partout, mais peinent à être reconnus dans leur propre pays, fait-il remarquer.

Pour le ministre, l'objectif est de transformer le secteur et d'en faire de véritables industries créatives. Pour lui, « tout est donc à refaire », et c'est pourquoi il a invité les acteurs à l'accompagner dans cette dynamique afin d'opérer une rupture totale et de faire de l'artiste un véritable agent économique.

Pour ce faire, il a annoncé des Assises du secteur pour partager ses propositions avec les acteurs. Il s'agit, pour le ministre, de créer un écosystème, un modèle économique et des infrastructures crédibles qui permettront, par ailleurs, de booster l'économie sénégalaise.

Ainsi, selon le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, c'est en développant les industries culturelles et créatives que les artistes verront leur statut respecté, avec des contrats, une sécurité sociale crédible, une mutuelle de santé et une retraite complémentaire spéciale.