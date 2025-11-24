Afrique: 8e CIIE - La participation des exposants africains bondit de 80 %

La participation africaine à la huitième exposition internationale d'importation de Chine (CIIE) a bondi de 80 %, grâce à la politique de zéro-droit de douane chinois. La participation de la Sonacos a été un succès à cette occasion.

La 8e Exposition internationale d'importation de Chine (CIIE) s'est ouverte cette année sur un record : une augmentation de 80 % de la participation des entreprises africaines par rapport à la précédente édition. Cette progression a été portée par l'élargissement par Pékin de sa politique de zéro droit de douane à 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine. Cette mesure permet désormais d'exporter vers le marché chinois 100 % des produits taxables sans aucun tarif douanier.

Ainsi, de nombreuses entreprises du continent africain ont saisi l'occasion pour marquer de leur présence à l'édition de 2025 qui s'est tenue du 05 au 10 novembre dernier à Shanghaï.

La Sonacos qui a participé pour une première fois à la CIIE a mis en avant son expertise, ses produits et son leadership reconnu dans l'industrie agroalimentaire nationale et régionale.

Cette présence a permis d'après les exposants sénégalais, de faire découvrir la qualité et la richesse des produits issus des oléagineux sénégalais, de consolider leurs relations avec de nouveaux partenaires internationaux, de promouvoir l'excellence et l'innovation de la filière agroalimentaire du Sénégal.

Une entreprise zambienne de miel à elle vu ses exportations passer de moins d'une tonne en 2018 à près de 20 tonnes par an grâce à ses participations successives à l'événement. Alors qu'un autre producteur béninois d'ananas, est parvenu à signer plusieurs accords avec des entreprises chinoises. Autant de partenariats ayant entraîné, la création d'unités de transformation et le transfert de techniques agricoles et de gestion.

Un partenariat consolidé

D'après James Kimonyo, ambassadeur du Rwanda en Chine, à la CIIE, quelques échanges peuvent aboutir à des contrats majeurs et l'événement permet aux consommateurs chinois de découvrir l'offre africaine, tout en donnant aux pays africains un nouvel élan économique et social.

L'administration générale des douanes chinoises a déclaré pour sa part, que la Chine demeure le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 16 ans. "Depuis décembre 2024, les pays les moins avancés entretenant des relations diplomatiques avec Pékin bénéficient d'une suppression totale des droits de douane, une politique initialement appliquée à 33 pays africains et désormais étendue à 53" a-t-elle conforté.

Une initiative qui, de toute évidence, est en train de remodeler les échanges sino-africains.