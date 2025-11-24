Sénégal: Classes préparatoires aux grandes écoles - Objectifs, finalisation du chantier et relèvement des effectifs

Le Sénégal a lancé, en 2022, ses Classes préparatoires aux grandes écoles (Cpge). Avec des effectifs réduits, l'établissement logé depuis lors à l'École polytechnique de Thiès (Ept) se prépare pour sa montée en puissance.

Depuis octobre 2022, le Sénégal a lancé ses Classes préparatoires aux grandes écoles (Cpge). La première promotion a compté 50 étudiants. L'établissement a démarré par les classes préparatoires scientifiques avec deux options : Maths-physiques et Sciences de l'ingénieur (Mpsi) et Physiques-Chimie et sciences de l'ingénieur (Pcsi). Selon le directeur, Pr Magaye Diop au cours d'un entretien avec « Le Soleil », les Cpge ont comme valeur ajoutée pour notre pays, de former de nouveaux profils d'élèves ingénieurs, complémentaires de ceux des bacheliers recrutés par nos écoles d'ingénieurs sénégalaises.

Les Cpge, a-t-il dit, c'est une richesse pour les écoles et les entreprises locales, mais aussi pour l'économie du pays qui aura manifestement besoin de ce type de profils d'ingénieurs pour la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. Le directeur est revenu sur les performances réalisées par les Cpge depuis leur lancement en 2022.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Magaye Diop renseigne que les Cpge ont présenté, en juillet 2024, leur première promotion à différents concours français, maghrébins et sénégalais. « Pour un effectif de 48 étudiants, la période des concours internationaux de juillet 2024 s'est clôturée sur d'excellents résultats pour cette toute première promotion avec un taux de réussite de 83%. Ces résultats aux concours internationaux ont été améliorés cette année 2025 (2e promotion) avec un taux d'admission aux concours français de plus de 93% (41 admis à Mines-Ponts, Mines Télécoms et Instituts nationaux Polytechniques sur un total de 44 candidats) », a révélé Magaye Diop.

Il a ajouté que ces excellents résultats ont été confirmés par le concours de Centrale Casablanca qui a décerné aux Cpge de Thiès le statut d'établissement ayant obtenu le meilleur taux d'admis au «Pôle Concours Afrique» organisé cette année (36 admis sur 40 présentés soit 90%).

Magaye Diop fait savoir que les Cpge ont été propices au démarrage des activités du Réseau des établissements publics de formation d'ingénieurs du Sénégal (Repfis) par la mise en place d'un premier concours national (26 admis sur la liste principale et 14 sur la liste d'attente). Il informe que le concours pôle Afrique de l'Ensae (École nationale de statistique et d'analyse économique) de Dakar complète cette fourchette de bons résultats de cette année avec un taux de réussite de plus de 83% (25 admis sur 30 candidats présentés).

Le directeur a fait savoir que le plan d'actions qui a suivi la stratégie de développement des Cpge (initiée en mars 2025) est en cours d'exécution. Il annonce la finalisation d'un projet de décret portant sur la gouvernance administrative et pédagogique des Cpge et d'un projet de décret portant sur le statut juridique des enseignants et des personnels de l'établissement.

Le directeur plaide pour la finalisation du chantier des Cpge. «Le modèle Cpge ira crescendo en termes d'effectif durant les cinq prochaines années (objectif : entre 300 et 500 étudiants). L'augmentation du nombre d'étudiants pourra servir de vivier assez conséquent pour alimenter le cycle ingénieur des écoles d'ingénieurs sénégalaises», a confié le Pr Magaye Diop.

Il informe que d'autres filières comme Mathématiques-Physique-Ingénierie informatique (Mpii) et Biologie-Chimie-Physique-Sciences de la terre (Bcpst) verront aussi le jour avant la proposition de ce modèle pour un maillage intégral du territoire national.