Sénégal: Accès à l'eau potable - Le gouvernement lance deux projets hydrauliques à Ziguinchor

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a procédé ce dimanche 23 novembre 2025 à Madina Birassou au lancement de deux projets structurants d'hydraulique rurale dans la région de Ziguinchor.

Le premier projet vise à renforcer les systèmes d'alimentation en eau potable dans les communes de Kataba 1, Djinaky, Diembering et Oukout. Le second porte sur la consolidation des ouvrages hydrauliques de la commune d'Enampore, dans l'arrondissement de Nyassia. Ces interventions permettront d'améliorer la fiabilité et la capacité des infrastructures existantes tout en étendant le réseau pour couvrir de nouvelles localités rurales encore confrontées à un accès limité à l'eau.

Au total, ces réalisations bénéficieront à 96 localités et comprendront la construction ou la réhabilitation de sept forages, l'installation de quatorze systèmes solaires hybrides et l'édification de quatre châteaux d'eau. Elles permettront également le déploiement de 464 kilomètres de réseau, ainsi que la mise en place de 5 982 branchements sociaux et 233 bornes fontaines destinées à faciliter l'accès direct des ménages à une eau potable de qualité.

Grâce à un investissement global de 4,116 milliards FCFA, soutenu par des partenaires tels qu'Eau Vive Sénégal, 3D/MUSOL/AECID, ACRA et le PDEC d'Enampore, plus de 115 000 habitants de la région de Ziguinchor auront désormais accès à une eau potable disponible, fiable et conforme aux normes. Pour le gouvernement, cette avancée constitue un jalon essentiel dans la réduction des inégalités territoriales et la promotion d'un développement rural durable et inclusif.