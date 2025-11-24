Sénégal: Opération de sécurisation d'envergure à Dakar - Le ministre de l'Intérieur aux côtés des forces de l'ordre

Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a pris part à une vaste opération de sécurisation conjointe menée par la Police nationale et la Gendarmerie sur l'ensemble de la région de Dakar.

Selon le département ministériel, les résultats détaillés de cette opération seront rendus publics sur les plateformes officielles des deux institutions.

Cette initiative, appelée à se poursuivre dans les prochains jours, vise à renforcer la sécurité des populations, à consolider la camaraderie entre les unités engagées et à améliorer l'interopérabilité des forces. Des dispositifs permanents ont été déployés sur plusieurs axes stratégiques de la capitale afin de prévenir les actes de délinquance et de rassurer les citoyens.