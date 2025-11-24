Afrique: CAF C2 - Première victoire de Maniema Union en phase de groupes d'une compétition africaine

L'AS Maniema Union (RDC) a battu Azam FC (Tanzanie) 2-0, ce dimanche 23 novembre, au stade des Martyrs à Kinshasa. Ce match comptait pour la première journée du groupe B de la Coupe de la Confédération de la CAF. Il s'agit de la première victoire de Maniema Union en phase de groupes d'une compétition africaine.

Après une entame de match très engagée de la part de Maniema Union, c'est finalement à la 44e minute que Christian Balako trouve le chemin des filets. Le score à la mi-temps était de 1-0. Au retour des vestiaires, Azam FC revient plus fort avec plusieurs occasions franches, mais celles-ci ne sont pas concrétisées par Jephte Kintabala et ses coéquipiers.

À la 85e minute, sur un joli centre de Jeancy Mboma, Ozome Chadoma alourdit le score pour Maniema Union : 2-0.

Ce résultat a fait la joie de l'entraîneur Papy Kimoto :

« L'objectif est de sortir du groupe. Nous travaillons pour ça depuis le début de la saison. Ce ne sera pas facile, mais ce groupe sera meilleur que celui de la saison dernière. Nous travaillons pour cela. »

Florent Ibenge, entraîneur d'Azam FC, a félicité sportivement Maniema Union pour sa victoire et reconnu les faiblesses de son équipe :

« On n'a pas été nous-mêmes... C'est un groupe jeune qui joue pour la première fois cette phase de groupes. L'expérience ne se donne pas, elle s'acquiert. Aujourd'hui, nous avons beaucoup appris », a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match.

Ainsi, Maniema Union prend la tête du groupe B avec 3 points. Son prochain match sera contre Nairobi United, le 30 novembre.