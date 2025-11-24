Sénégal: Diverses mesures en vue pour renforcer le dialogue interreligieux et la valorisation des foyers religieux

23 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — Le Directeur des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe, Djim Ousmane Dramé, a annoncé, samedi, à Sédhiou, diverses mesures pour "renforcer" le dialogue interreligieux et la valorisation des foyers religieux.

En mission dans le sud du pays, il a annoncé l'élévation prochaine de la Direction des Affaires religieuses au rang de Délégation générale, ainsi que la création d'une Commission nationale dédiée à la modernisation des cités religieuses.

Parmi les initiatives en cours, figurent également la cartographie des daaras pour une meilleure structuration de l'enseignement coranique, ainsi que leur intégration progressive dans le système éducatif national.

"Il s'agit de reconstruire une école sénégalaise enracinée dans nos valeurs religieuses, culturelles et sociales", a-t-il souligné.

Cette visite s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation et de concertation autour de l'équité religieuse et de la modernisation des cités spirituelles, selon Djim Ousmane Dramé.

Il a rappelé la volonté du chef de l'État de faire des questions religieuses un levier de cohésion nationale.

Les leaders religieux de toutes confessions ont salué cette initiative. L'abbé Thierry Sagna, curé de la paroisse Saint Jean l'Évangéliste, a insisté sur l'importance du dialogue interreligieux pour la paix sociale, plaidant également pour la réhabilitation de son église affectée par les intempéries.

Le pasteur Gor Mague Ngom a exprimé sa gratitude pour cette rencontre fraternelle, tandis que l'imam El Hadji Boubacar Dramé a appelé à un accompagnement concret des maîtres coraniques et des foyers religieux.

