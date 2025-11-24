Sénégal: Moussa Dramé, une figure respectée du journalisme à Sédhiou

23 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le journaliste Moussa Dramé, correspondant de la radio Sud Fm dans la région de Sédhiou (Sud) et Directeur de la radio communautaire Gabou Fm, décédé samedi en début de soirée à l'Hôpital Dalal Jam de Guédiawaye, était une figure respectée du journalisme dans cette partie Sud du pays.

Agé d'une cinquantaine d'année, Moussa Dramé était de passage à Dakar pour prendre part, samedi, à la première édition de remise des prix des meilleures productions de l'Association des journalistes en santé population et Développement (AJSPD), dont il était le point focal à Sédhiou.

Pris d'un malaise, il a été admis d'urgence à l'hôpital Dallal Jam de Guédiawaye où il est décédé finalement vers 20 heures.

De nombreux confrères ont réagi à l'annonce du décès du Directeur de la radio Gabou FM à Sedhiou, saluant son professionnalisme, un homme bienveillant profondément attaché à son terroir. "Moussa était plus qu'un journaliste. Il était un acteur de développement et a beaucoup contribué au processus de paix en Casamance", témoigne le Président de l'AJSPD, Eugène Kaly à son chevet samedi aprés-midi.

"Moussa Dramé était un professionnel engagé, un ainé bienveillant et un soutien constant pour les jeunes reporters. Son départ est une immense perte pour toute la famille de la presse sénégalaise", témoigne la Convention des jeunes reporters sur sa page officielle.

Plusieurs témoignages postés sur les réseaux sociaux ont salué "un journaliste engagé, brillant (...) pour la profondeur de ces éléments et son éloquence, un homme bien et entier qui a le sens de l'humain et la fibre des actions de développement".

"Une très mauvaise nouvelle. Une grosse perte pour Sédhiou et tout le Sénégal. Moussa Dramé.. Journaliste et Enseignant : Un homme multidimensionnel qui avait Sedhiou au coeur", a écrit, dans un groupe de journalistes, Moussa Joseph Faye, ancien chef de la Chaine 4 (RTS) de Ziguinchor.

"Malgré beaucoup de propositions, à Dakar et à l'étranger, il n'a jamais voulu quitter son terroir natal Sédhiou...Un gros vide qui sera très difficile à combler... À Dieu Moussa : l'ami et le frère et de tout le monde... Sédhiou est orphelin à jamais...Que le paradis éternel soit ta dernière demeure.. Amen", a-t-il ajouté.

Son inhumation est prévu dimanche après-midi à Sédhiou après la levée de corps tôt ce matin à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.

