Sénégal: La maison 'Algueye' lance sa nouvelle collection intitulée 'Transformation'

La maison de couture "Algueye", a procédé, samedi, au lancement de sa nouvelle collection dénommée "transformation" qui se veut une ode au changement, à l'évolution et à la beauté réinventée.

Lors d'un défilé à la résidence de France au Sénégal, la maison a présenté 58 pièces, en présence de l'ambassadrice de France, Christine Fages, de la Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement sénégalais, Marie-Rose Khady Fatou Faye, de plusieurs personnalités du monde artistique, etc.

"La collection que nous présentons aujourd'hui est une ode au changement, à l'évolution, à la beauté qui se réinvente. C'est un voyage poétique au coeur de la matière et de la forme, où l'élégance se structure et la mode se transcende", a expliqué la responsable de communication de la maison "Algueye", Mame Bator Touré Dia.

A travers ce défilé, "Algueye", souhaite rendre hommage à la créativité qui préside le façonnage du tissu, mais également l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la production de la matière jusqu'à la confection du produit fini, a t-elle ajouté, annonçant en même temps le lancement d'une fondation citoyenne dédiée à la réinsertion des personnes en marge de la société dans le cadre d'un partenariat entre la maison de couture et quelques associations.

"Pourquoi 'transformation', c'est parce que le cycle de vie d'un être humain est en perpétuel changement, de la naissance jusqu'à la mort", a expliqué le designer et fondateur de la maison "Algueye", Abdou Lahad Guèye.

Il a fait part des difficultés auxquels ils sont confrontés pour avoir leurs propres matériaux, tout en soulignant l'importance de donner vie grâce à ce qui se trouve à leur portée. "Nous utilisons ce qui se trouve à notre portée et donnons une seconde vie aux choses déjà utilisées", fait-il savoir, ajoutant que ce défilé est une façon de montrer aux gens que la mode n'est pas de la rigolade, mais plutôt une véritable industrie.

Pour l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, l'idée d'organiser ce défilé était de mettre en scène le savoir sénégalais, ses tissus et son héritage. "Le talent de Lahad magnifie tout ce savoir faire des gens derrière, qui tissent. Je pense que c'était un défilé magique et je suis très honorée que Lahad ait décidé de le faire chez-nous à la résidence de France", a-t-elle indiqué.

"Algueye" est une maison de couture fondée en 2012 par Abdou Lahad Gueye. La marque puise ses inspirations dans la richesse culturelle du Sénégal tout en alliant le savoir faire artisanal et le design moderne. Elle propose des vêtements destinés aux hommes et aux femmes.