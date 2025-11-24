Sénégal: Ngaye Mékhé se dote d'une nouvelle décharge moderne

Ngaye Mékhé — La commune de Ngaye Mékhé a inauguré, samedi, sa nouvelle décharge "normée et sécurisée, dédiée au traitement des déchets solides non dangereux, un jalon majeur dans sa politique environnementale", selon son maire Maguette Wade.

"Avec cette décharge moderne, Ngaye Mékhé confirme son ambition de devenir l'une des collectivités locales les plus engagées dans la transition écologique et la promotion d'un cadre de vie durable", a t-il dit lors de la cérémonie d'inauguration.

Présentée comme l'une des plus modernes au Sénégal, l'infrastructure est "le couronnement" d'un processus qui a duré trois ans, sous l'impulsion du maire Maguette Wade, déterminé à "faire de la ville un modèle de gestion durable".

Conçue selon les standards internationaux, la décharge répond aux exigences de sécurité environnementale et sanitaire, tout en optimisant le traitement, le stockage et la traçabilité des déchets.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le maire, le chantier a généré des emplois directs et indirects, renforçant l'économie locale, notamment dans les services de collecte, de tri et de maintenance.

La commune a déjà lancé la seconde phase du programme liée à la valorisation des déchets. Il s'agit de la mise en place de dispositifs de tri, de la récupération de matières valorisables et de la production de compost destiné au micro-jardinage et à l'agriculture urbaine, a-t-il ajouté.

Cette orientation s'inscrit en droite ligne des objectifs de l'Agenda Sénégal 2050, promouvant un modèle national de villes résilientes et durables.

D'un coût estimé à près de 700 millions de francs CFA, le projet a été rendu possible par un montage financier associant l'État du Sénégal, l'Agence française de développement (AFD), avec l'appui de la ville française jumelée de Saint-Dié-des-Vosges.

Le GESCOD, un réseau multi-acteurs de coopération et de solidarité internationales, basé en France, a assuré la maîtrise d'oeuvre, ainsi que la formation des équipes locales et l'organisation de la filière de gestion des déchets.

La décharge comprend quatre casiers pour une durée de vie prévisionnelle de sept ans.

La mise en service de cette infrastructure sera combinée à la fermeture progressive des dépotoirs sauvages, en coordination avec la Société nationale de gestion des déchets solides (Sonaged) et le Programme de modernisation de la gestion des déchets (Promoged), deux acteurs clés de la réforme de la gestion des déchets au Sénégal, a-t-on appris sur place.