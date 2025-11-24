Sénégal: Fatick - Une entreprise de l'agro-alimentaire veut exploiter 100 ha pour la culture de fruits et légumes

Passy — L'entreprise Saloum agro-business services ambitionne d'exploiter cent hectares pour la culture de fruits et légumes destinés aux marchés de la région de Fatick, a-t-on appris auprès de président-directeur général, El hadji Abdoulaye Sakho.

"Le département de Foundiougne importe des légumes d'autres localités. Notre projet est d'exploiter 100 hectares dédiés à la culture de fruits et légumes pour approvisionner en permanence le marché", a-t-il dit

M. Sakho a ajouté qu'à travers ce projet, 600 emplois seront créés et chaque commune va disposer de 10 hectares avec des porteurs de projet pour participer à l'effort de développement économique locale.

Il s'exprimait lors du lancement des Journées portes ouvertes de Saloum agro-business services à Passy. Ce évènement qui se tient sur deux jours est placé sous le thème de la promotion de l'agriculture locale durable et inclusive.

A terme, ces Journées permettront de valoriser les produits du terroir tels que le mil, le maïs, et l'arachide.

"On veut montrer que notre agriculture peut nous nourrir et soutenir notre économie", a déclaré M. Sakho, soulignant que sa société a posé "des actes concrets visant à garantir la sécurité alimentaire".

Toutefois, il a sollicité un accompagnement technique et financier de la part des autorités pour suivre toute la chaîne de valeur agricole avec l'aménagement des terres et la mise en place d'unités de transformation.

L'objectif est de cultiver des fruits et légumes dans un délai plus court, a indiqué pour sa part, Maïssa Diop, directeur d'exploitation.

Selon lui, il est prévu un accompagnement d'une grande partie des agriculteurs de la région et favoriser l'employabilité.