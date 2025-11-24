Sénégal: L'AJSPD récompense les meilleurs reportages sur la malnutrition infantile

Dakar — L'Association des journalistes en santé population et développement (AJSPD) a récompensé les auteurs des meilleurs reportages sur la malnutrition infantile, samedi, au Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (CIGASS) de l'Université Cheikh Anta Diop.

Pour cette première édition, deux prix ont été décernés en presse écrite, radio et télévision contre un seul pour la presse en ligne.

En presse écrite, Samba Diamanka, du quotidien national Le Soleil a remporté le premier prix, suivi du journaliste Youssoupha Mine de Vox Populi. En radio, Josette Kaly de Sud Fm remporte la palme tandis que Salimata Aw de la Radio Futures Médias (RFM) s'est adjugée le second prix.

Le prix télévision a été attribué à la journaliste Ndeye Fatou Wade qui anime une émission santé sur la 7TV. Le second prix a été décerné à la journaliste Fatou Bintou Konté de la Télévisions Futurs Médias (TFM).

Le seul prix Presse en ligne a été attribué à Awa Faye, journaliste à Seneweb.

Les candidats ont travaillé sur la malnutrition infantile rapportée à l'allaitement maternelle après un séjour dans la région de Diourbel (centre) à l'initiative de l'Association en partenariat avec la Direction de la santé de la mère de l'enfant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Diourbel est en effet en situation "d'alerte nutritionnelle aiguë globale" avec un taux s'élevant à 17,1%, bien au-dessus de la moyenne nationale de 10%.

"Les reporters l'ont bien fait ressortir dans leurs productions", a expliqué le Président du jury du concours, le journaliste Ibrahima Bakhoum.

"Le seul bémol dans l'approche, a t-il relevé, ils (les journalistes) étaient sur les mêmes pistes, écoutant les mêmes sources pour s'appuyer sur les mêmes statistiques et inévitablement, reproduire quasiment les mêmes causes et effets".

"Dans un tel cas de figure, c'est le talent qui a fait la différence, dans l'exploitation des données pour en permettre une bonne réception par les publics ayant eu accès aux productions", a-t-il ajouté.

En plus du travail de terrain, les candidats ont "remis au goût du jour le journalisme de solutions", a t-il salué. Ibrahima Bakhoum estime qu'en plus du travail de terrain, assez loin des comptes-rendus, "ce journalisme décloisonne les espaces de production, visite le vécu des populations et donne la parole aux communautés".

Pour le président de l'AJSPD, le journaliste et chef du Service Santé et Environnement de Le Soleil, Eugène Kaly, les journalistes spécialisés en santé resterons "les garants de l'information sanitaire fiable qui protège les populations vulnérables".

C'est pourquoi, a t-il précisé, "ce prix de meilleurs reportages récompense cet engagement éthique, cette capacité à traduire la complexité scientifique en messages simples, cohérents et salvateurs".

La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de coordonnateurs des programmes Paludisme et Tuberculose, des directeurs régionaux de Santé de Diourbel et Thhiès et du Secrétaire exécutif du Comité national du développement de la Nutrition.

Un hommage a été rendu aux journalistes Alassane Cissé, ancien président de l'AJSPD, décédé au mois d'août, et à feu El Bachir Sow, formateur, un des fondateurs de l'association créée en 1989 sous le nom de Réseau des journalistes africains pour la santé.