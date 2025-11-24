Sénégal: Blessure de Assane Diao - La FSF prend le contre-pied de Cômo

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) affirme que l'international sénégalais de Cômo en Italie, Assane Diao, avait rejoint la sélection nationale déjà diminué, à la suite d'un problème physique survenu en club lors du match contre Cagliari, contrairement à ce qu'avancent les dirigeants du club italien.

L'entraîneur de Cômo, Cesc Fàbregas, avait indiqué pour sa part que Diao s'était blessé lors d'un entraînement avec l'équipe nationale du Sénégal.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la FSF précise que le joueur s'est présenté au regroupement touché lors de la rencontre contre Cagliari, le 8 novembre, match qu'il n'avait disputé qu'en première période avant d'être remplacé à la pause.

Selon l'instance fédérale, "le joueur n'a jamais été en mesure de participer pleinement aux entraînements" durant le stage de préparation au match amical opposant le Sénégal au Brésil (0-2), à Londres.

"Diao a travaillé en marge du groupe, se limitant à des exercices spécifiques sous la supervision du staff médical fédéral", ajoute la même source.

Faute d'amélioration permettant une reprise, la FSF explique avoir décidé, "'en accord avec le staff technique, de libérer le joueur" afin qu'il regagne son club pour poursuivre sa convalescence.

Formé en Espagne au CD Badajoz puis au Balón de Cádiz, l'attaquant de 20 ans a rejoint le Real Betis en 2021.

En janvier 2025, il signe à Cômo en Serie A.

Sélectionné pour la première fois avec le Sénégal en mars 2025, il n'avait pas été convoqué pour les éliminatoires du Mondial 2026 en raison d'un long arrêt en club.

Appelé par Pape Thiaw lors de la fenêtre internationale FIFA de novembre, il a quitté le rassemblement avant un match amical contre le Kenya.