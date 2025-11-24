Angola: Le Président éthiopien déjà à Luanda pour le 7ème Sommet UA-UE

Luanda — Le Président de l'Éthiopie, Taye Atske Selassie, a atterri dimanche après-midi à Luanda pour participer au VIIe Sommet Union Africaine-Union Européenne, qui débute lundi.

À l'aéroport international 4 de Fevereiro, Taye Atske Selassie a été reçu par les ministres angolais des Affaires étrangères, Téte António, et de l'Intérieur, Manuel Homem.

Outre le Chef de l'Etat éthiopien, les vice-présidents du Burundi, Prosper Bazombanza, et de la Tanzanie, Philips Mpango, ainsi que le ministre d'Etat aux Affaires étrangères de la Somalie, Ali Mohamed Omar, sont arrivés à Luanda cet après-midi.