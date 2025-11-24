Angola: Le Président éthiopien déjà à Luanda pour le 7ème Sommet UA-UE

23 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/ART/LUZ

Luanda — Le Président de l'Éthiopie, Taye Atske Selassie, a atterri dimanche après-midi à Luanda pour participer au VIIe Sommet Union Africaine-Union Européenne, qui débute lundi.

À l'aéroport international 4 de Fevereiro, Taye Atske Selassie a été reçu par les ministres angolais des Affaires étrangères, Téte António, et de l'Intérieur, Manuel Homem.

Outre le Chef de l'Etat éthiopien, les vice-présidents du Burundi, Prosper Bazombanza, et de la Tanzanie, Philips Mpango, ainsi que le ministre d'Etat aux Affaires étrangères de la Somalie, Ali Mohamed Omar, sont arrivés à Luanda cet après-midi.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.