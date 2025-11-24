Bénin: La forêt sacrée d'Ookpo primée par l'Unesco, «une importance capitale pour les communautés»

Le Bénin fait partie des lauréats 2025 du prix Unesco-Japon de l'éducation pour le développement durable. Et c'est un projet communautaire du village de Pobè dans le sud-est du Bénin dans le département du plateau qui a été primé, avec son initiative de restauration des espaces culturels et spirituels. Le prix a été remis le 20 novembre, en présence d'une délégation du village.

Le projet de restauration et gestion innovante de la forêt sacrée d'Ookpo à Pobè a permis à l'ONG Culture au coeur du développement (CACD) de se distinguer et obtenir ce prix.

« La forêt sacrée d'Ookpo à Pobè est une forêt qui existe depuis le XVIIe siècle, depuis la création du Royaume [du Dahomey, l'ancien nom du Bénin, NDLR]. Si cette forêt n'était pas là, il y a des pratiques anciennes qui allaient disparaitre, explique Franck Serge Alokpowanou, directeur de l'ONG, au micro de Kpenahi Traoré, du service Afrique de RFI. Les forêts sacrées représentent, aujourd'hui, une importance capitale pour les communautés, à tous points de vue : pour la protection de l'environnement, pour la cohésion sociale, pour l'éco-tourisme et pour beaucoup d'autres domaines. »

L'ONG béninoise a fédéré tout le village de Pobè autour de ce projet, en réhabilitant les cases traditionnelles de leurs divinités traditionnelles et en plantant des arbres sacrés comme l'iroko pour préserver le patrimoine culturel et spirituel de Pobè. Une particularité qui a séduit l'Unesco, selon Stephania Adjanini, sous-directrice générale pour l'éducation à l'Unesco : « Ces communautés spécifiques ont préservé l'importance culturelle et spirituelle de la forêt, pour la protection et la valorisation des connaissances indigènes, autochtones. »

Grâce à cette initiative, le village de Pobè est une destination de l'éco-tourisme au Bénin. Et les communautés vivant autour d'autres forêts sacrées souhaitent également se lancer dans la restauration de leurs espaces verts.