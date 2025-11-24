Gabon: Le président français Emmanuel Macron attendu à Libreville

23 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Liza Fabbian

Le président français Emmanuel Macron poursuivra sa tournée africaine au Gabon où il arrivera, ce dimanche 23 novembre, après avoir participé à une dernière session du sommet du G20 à Johannesburg, dans la matinée. L'arrivée à Libreville est prévue en fin d'après-midi, pour un entretien bilatéral avec le chef de l'Etat gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est la première visite d'Etat du président français au Gabon depuis que ce dernier a pris le pouvoir.

Maintenant que les étapes de la transition ont toutes été respectées, côté gabonais, la France souhaite soutenir la dynamique en cours, en définissant de nouvelles priorités communes.

Elles seront d'abord économiques. Ainsi, une délégation d'affaires française est attendue au Gabon et la signature d'une convention importante pour la remise à niveau du Transgabonais est prévue, lors de cette visite d'Etat.

L'environnement est un autre secteur que la France tente d'investir, avec le soutien à la création d'une école de formation contre la criminalité environnementale, dans son ancienne base militaire.

Le renouvellement de la relation passe aussi forcément par la jeunesse. Emmanuel Macron et Brice Oligui Nguema inaugureront le nouvel Institut français du Gabon, lundi, dans la perspective de faire évoluer aussi la coopération culturelle.

Côté gabonais, l'accent est mis sur « la souveraineté » du pays qui veut également redéfinir ses relations extérieurs « autour des principes (...) de respect mutuel et de coopération équilibrée », selon un communiqué de la présidence.

