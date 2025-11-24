Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Angleterre et Azerbaïdjan)

23 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Allemagne, 11e journée, 1re division

Après trois défaites consécutives, Augsbourg s'impose 1-0 face à Hambourg. Chrislain Matsima était titulaire, comme Han Noah Massengo, remplacé à la 73e.

Angleterre, 12e journée, 1re division

Sans Dilane Bakwa, blessé, Nottingham Forest s'impose à Anfield 3-0 et inflige à Liverpool sa sixième défaite lors des sept dernières journées.

Angleterre, 17e journée, 3e division

Quatrième match hors du groupe pour Christ Makosso. Sans lui, Luton coule à Barnsley (0-5).

Angleterre, 17e journée, 4e division

Bromley bat Salford 2-0 avec un but de William Hondermarck. Titulaire pour le quatrième match de rang, l'international congolais a doublé la mise à la 32e d'une volée du droit en pivot.

Son premier but de la saison.

Loick Ayina, lui, n'était pas dans le groupe.

Azerbaïdjan, 12e journée, 1re division

Premier but dans le championnat azerbaïdjanais pour Simon Nsana : entré à la 69e, alors que son équipe était menée 1-3 et réduit à dix, l'ancien Nantais a réduit l'écart d'une belle frappe enroulée et placée dans le petit filet opposé.

Mais son Sumqayit, qui a manqué un penalty à la 77e, s'incline 2-4 face à Qarabag.

Défaite également pour Domi Massoumou et Qabala, soumis à Zira (0-1). L'attaquant congolais a subi une faute à la 27e, mais Sangaré rate le penalty accordé après consultation du VAR.

Remplacé à la 88e.

Sumqayit est 5e avec 20 points, alors que Qabala n'est compte que 5. Le promu est 11e et avant-dernier.

