Libye: Rapprochement consolidé entre la Turquie et le camp de l'Est libyen dirigé par le maréchal Haftar

23 Novembre 2025
Radio France Internationale

Le rapprochement se consolide entre la Turquie et le camp de l'Est libyen dirigé par le maréchal Khalifa Haftar. Un rapprochement déjà bien entamé depuis le début de cette année 2025, mais cela s'accélère. Les visites entre les deux parties sont incessantes. Il y a deux jours, Saddam Haftar, vice-commandant général de l'Armée nationale libyenne (ANL) et qui effectue désormais tous les déplacements à l'étranger à la place de son père, était reçu à Ankara, par le ministre des Affaires étrangères et par celui de la Défense.

Au-delà du caractère politique et économique de cette visite - la troisième de Saddam Haftar en Turquie en 2025 - elle acquiert une valeur géostratégique pour la Turquie.

Ankara cherche à rééquilibrer les rapports avec les parties libyennes pour mieux défendre ses intérêts, dans ce pays, et pour en demeurer l'acteur majeur et le plus influent dans ce dossier.

Consciente de la nécessité de traiter avec la partie la plus forte en Libye - représentée par l'ANL - Ankara double la mise sans laisser tomber l'ouest libyen avec qui la relation est constante et plus ancienne.

Ce rapprochement qui ne fait que se confirmer avec l'Est libyen inaugure une nouvelle période de coopération, afin de redessiner la carte d'influence de la Turquie non seulement en Libye, mais aussi en Méditerranée et en Afrique centrale. Historiquement, la Libye constitue la porte d'entrée pour cette région d'Afrique.

Selon un communiqué de l'ANL, les deux parties ont discuté de la stabilité et de « la coopération militaire entre les deux pays face aux défis sécuritaires » dans la région. Ce nouveau partenariat pourrait également être bénéfique pour les deux protagonistes. Ankara voudrait passer par le port de Benghazi pour exporter sa marchandise vers les pays d'Afrique centrale.

Durant les derniers mois, les accords économiques entre les deux parties se sont multipliés, et Ankara a toujours l'oeil rivé sur le gaz en Méditerranée, concentré en face de l'Est libyen. Elle compte devenir le plus grand investisseur de ce secteur et le camp de l'est ne semble plus opposé, comme dans le passé, à accepter ce rôle turc, à partir du moment où l'intérêt est partagé.

