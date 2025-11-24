Congo-Kinshasa: Les candidats au bureau de l'assemblée provinciale du Kasaï-Central dévoilés

Le président du bureau d'âge, Stéphane Muanda, a publié samedi 22 novembre à Kananga la liste des candidats au bureau définitif de l'assemblée provinciale du Kasaï-Central. Cet évènement constitue une étape importante pour faire sortir cette première institution de la province d'une crise qui a duré environ six mois.

Cette liste est constituée d'un candidat par poste.

Guy Sabangu Kashala, élu de Luiza sur la liste de l'alliance Tshisekediste unifiés et Alliés (ATUA), est candidat à la présidence.

Stéphane Kasuyi Katambala de l'Alliance pour les triples A et Alliés (A3A), à la vice-présidence. Il vient du territoire de Dibaya.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Patient Tshiombe, élu de Demba, brigue le poste de poste du rapporteur. Il est de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A).

David Ntumba Mbowe d'Action des alliés et UNC(A/A-UNC), élu de la circonscription de Kazumba, est candidat rapporteur adjoint.

Au poste de questeur, il y a Jean-Paul Bambi Mutamba de l'Action pour la cause fédérative (APCF), circonscription électorale de Kananga.

La circonscription électorale de Dimbelenge ne figure pas dans cette course au perchoir de l'assemblée provinciale du Kasaï-Central.

Ces candidats ont deux jours, soit lundi 24 et mardi 25 novembre 2025, pour mener leurs campagnes auprès de leurs collègues.

L'élection et l'installation du bureau définitif sont prévues le mercredi 25 novembre au Capitol de l'assemblée provinciale.