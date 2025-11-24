Congo-Kinshasa: Des marchandises pourrissent dans plusieurs des camions bloqués sur la route Bunia - Kasenyi

Le trafic est coupé depuis cinq jours sur le tronçon Bunia-Kasenyi (Ituri), un axe essentiel qui relie la province à l'Ouganda et approvisionne plusieurs agglomérations en vivres et autres produits de première nécessité. Le pont Mbogu, situé à cinq kilomètres de Bunia et qui menaçait de s'effondrer sous le poids des camions, est désormais complètement hors service, ont déploré des commerçants samedi 22 novembre.

Des centaines de véhicules transportant des marchandises sont bloqués de part et d'autre du pont Mbogu. Même les motards sont obligés de traverser la rivière à moto pour transporter les passagers et leurs biens.

Les commerçants, dont les produits vivriers importés d'Ouganda, commencent à pourrir dans les véhicules, lancent un appel urgent au Gouvernement pour une réhabilitation rapide du pont. Ces marchandises sont notamment les pommes de terre, tomates, bananes et oignons.

Des chantiers à l'arrêt

D'autres opérateurs économiques tentent de décharger leurs marchandises pour les acheminer sur des motos. Cependant, les risques de perte sont importants et les coûts très élevés, déplorent-ils.

Des dizaines de camions transportant du sable, du gravier et des moellons sont immobilisés depuis cinq jours, faute d'accès de ces matériaux aux sites du Mont Bleu. Cette situation bloque les travaux de construction sur plusieurs chantiers et prive la main-d'oeuvre de revenus.

Tous appellent le Gouvernement à réhabiliter en urgence les ponts défectueux sur cet axe vital, dont dépend la survie d'une grande partie des habitants dans la région.