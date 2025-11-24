La Commission de l'Union Africaine (CUA) annonce l'arrivée de sa Mission d'Observation Électorale (MOEUA) en République de Guinée-Bissau le 20 novembre 2025.

À l'invitation du gouvernement Bissau-Guinéen, le Président de la CUA, Son Excellence Monsieur (SEM) Mahamoud Ali YOUSSOUF, sur proposition du Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et la Sécurité (CAPPS) de l'Union Africaine (UA) Son Excellence Monsieur (SEM) l'Ambassadeur Bankole ADEOYE, a dépêché, en Guinée-Bissau, une Mission d'Observation Électorale de court terme, en vue d'observer les derniers jours de la campagne électorale, les opérations du jour du double scrutin, et les premiers jours de la phase post-électorale.

La MOEUA est conduite par Son Excellence Monsieur (SEM) Filipe Jacinto NYUSI, ancien Président de la République du Mozambique. La Mission a été appuyée par Mme l'Honorable Juge Effie OWUOR, Membre du Groupe des Sages de l'UA, et Son Excellence Monsieur (SEM) Ovidio Manuel Barbosa PEQUENO, Représentant Spécial du Président de la CUA en Guinée-Bissau.

La Mission comprend 37 observateurs de court terme (OCT). Elle est composée notamment d'Ambassadeurs accrédités auprès de l'Union Africaine, des membres du parlement panafricain (PAP), des membres des organes de gestion des élections (OGE), des membres d'organisations de la société civile (OSC) et d'experts électoraux africains.

Ils sont originaires des 20 États membres suivants : Afrique du Sud, Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Mozambique, Niger, Nigéria, République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), République Centrafricaine (RCA), République Démocratique du Congo (RDC), São Tomé et Principe, Sénégal, Soudan du Sud, Zambie, et Zimbabwe.

La MOEUA mènera son évaluation en se référant au cadre juridique régissant les élections en République de Guinée-Bissau, à la Déclaration de l'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques, ainsi qu'aux normes et obligations énoncées dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG).

Dans l'exécution de son mandat, la Mission rencontrera les parties prenantes principales du processus électoral ainsi que les autres Missions internationales d'observation électorale et les Partenaires Techniques et Financiers.

Elle fera sa Déclaration préliminaire pour présenter ses premiers constats et recommandations le 25 novembre 2025. La Mission prendra fin le 29 novembre 2025, date de son départ de la Guinée-Bissau.

Un rapport final et complet sera publié dans un délai d'un mois à compter de la date de l'annonce des résultats définitifs des élections.

La MOEUA est établie à l'Hôtel Ceiba, Bissau. Son secrétariat est joignable au numéro suivant : ?+245 957 122 751.

Fait à Bissau, le 21 novembre 2025

Pour la Mission

SEM. Filipe Jacinto NYUSI,

Chef de Mission

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Karine Kakasi Siaba, Coordinatrice a.i de l'Unité Démocratie et Élections | Direction de la Gouvernance et Prévention de Conflicts | Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité | Commission de l'Union Africaine | Tel: +251 115 517 700 | E-mail: KakasiK@africanunion.org | Addis Abéba, Éthiopie

