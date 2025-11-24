Guinée: Naissance de la Fédération UFDG Chypre - Une Nouvelle Voix pour la Diaspora Guinéenne

Dans un élan de mobilisation et d'engagement citoyen, la communauté guinéenne résidant à Chypre a officiellement lancé sa propre fédération de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). Cette initiative marque une étape historique dans l'extension du parti à l'échelle internationale, renforçant ainsi sa présence au sein de la diaspora guinéenne en Europe.

Une fédération pour unir, représenter et agir

La création de la Fédération UFDG Chypre répond à un double objectif : renforcer la cohésion des Guinéens vivant à Chypre et porter leur voix dans les débats politiques et sociaux qui concernent l'avenir de la Guinée. Elle s'inscrit dans la dynamique de structuration du parti à l'étranger, conformément à la vision du président Cellou Dalein Diallo, qui encourage une participation active de la diaspora dans la vie politique nationale.

Une équipe engagée et représentative

Lors de l'assemblée constitutive tenue à Nicosie, les membres fondateurs ont élu un bureau fédéral dont Mr Alpha Ibrahima Diallo est le secrétaire fédéral, composé de femmes et d'hommes issus de divers horizons professionnels et académiques. Ce bureau aura pour mission de :

- Organiser les activités politiques et sociales de l'UFDG à Chypre

- Mobiliser les jeunes et les femmes autour des valeurs démocratiques

- Renforcer les liens avec les autres fédérations UFDG en Europe

- Participer activement aux campagnes électorales et aux initiatives de développement du parti

Un message d'unité et d'espoir

Dans son discours inaugural, le secrétaire fédéral Mr Alpha Ibrahima Diallo a souligné l'importance de cette fédération comme un pont entre la Guinée et ses fils et filles de l'étranger. Il a appelé à l'unité, à la solidarité et à l'engagement pour un avenir meilleur, tout en saluant les efforts de la direction nationale du parti pour inclure la diaspora dans les grandes décisions.

Prochaines étapes

La Fédération UFDG Chypre prévoit d'organiser dans les mois à venir :

- Des forums de discussion sur la transition politique en Guinée

- Des campagnes de sensibilisation en faveur du parti

- Des actions de solidarité en faveur des populations vulnérables en Guinée

La Fédération UFDG Chypre est désormais une réalité. Elle incarne l'espoir d'une diaspora mobilisée, consciente de son rôle et déterminée à contribuer activement à la construction d'une Guinée démocratique, juste et prospère.