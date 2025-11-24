Angola: Un feu de brousse a causé la mort d'un adolescent à Zaïre

Mbanza Kongo — Un jeune Angolais de 16 ans a péri samedi après-midi dans un incendie de forêt survenu dans la municipalité de Tomboco, province du Zaïre.

Le porte-parole de la Protection civile et des pompiers du Zaïre, Manuel Mpanzo Cassua, a déclaré à l'ANGOP ce dimanche que le jeune homme, qui braconnait dans la commune de Kinzau, a été soudainement englouti par les flammes d'origine inconnue.

La source a également indiqué que le feu a ravagé une superficie d'environ deux hectares.

Le corps de la victime, identifié comme Isaías Sebastião, a été retrouvé par les membres du Service d'enquêtes criminelles (SIC).

Manuel Cassua a lancé un appel à la population afin qu'elle s'abstienne de tout brûlage incontrôlé et évite ainsi de nouvelles tragédies.

Un individu arrêté pour possession d'un crocodile

Le Service d'enquêtes criminelles de Luvo, ville frontalière du Zaïre, a arrêté samedi un homme en possession d'un crocodile.

Selon le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Luís Bernardo, l'arrestation a eu lieu alors que l'accusé s'apprêtait à embarquer pour se rendre à Luanda avec le reptile ligoté et camouflé dans un sac.

Luís Bernardo a précisé que l'animal aurait été acquis en République démocratique du Congo.

Il a ajouté que l'espèce en question figure sur la liste des reptiles protégés par les autorités nationales.

Le crocodile sera remis prochainement au bureau provincial de l'environnement du Zaïre.