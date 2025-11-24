Afrique du Sud: Le Président angolais João Lourenço avec un agenda diplomatique chargé à Johannesburg

23 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ADR/ART/LUZ

En marge du sommet du G20, le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a mené un agenda diplomatique chargé ce samedi, marqué par plusieurs rencontres bilatérales avec des dirigeants et des représentants de pays et d'organisations.

Lors d'une de ces rencontres, João Lourenço s'est entretenu avec le Président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

La coopération entre Luanda et Ankara a été au cœur des discussions, axées sur le renforcement des partenariats stratégiques dans les domaines politique, économique et commercial.

Le Chef de l'État a également rencontré le Premier ministre de la République populaire de Chine, Li Qiang.

Les deux dirigeants ont analysé l'évolution des relations bilatérales et les projets en cours, réaffirmant leur intérêt commun à approfondir la coopération dans différents domaines de développement.

Toujours au Centre des expositions de Johannesburg, où se tient le sommet du G20, João Lourenço a reçu le Directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany.

La rencontre a porté sur l'éducation, les sciences, la culture et le patrimoine, secteurs prioritaires pour l'Angola dans le cadre de son partenariat avec l'Organisation des Nations Unies.

Le Président angolais s'est également entretenu avec le Premier ministre vietnamien, Phan Minh Chinh.

Les relations bilatérales et les perspectives de coopération économique ont été au cœur des discussions.

Cet agenda diplomatique comprenait également une réunion avec la vice-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe, Sheila Chikomo.

Les discussions ont porté sur le renforcement des relations politiques et commerciales entre Luanda et Hharare.

