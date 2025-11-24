Afrique: Ligue des champions de la CAF - Petro remporte sa première victoire

23 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par VC/LUZ

Luanda — Petro de Luanda s'est imposé ce dimanche à Dar es Salaam face au Simba de Tanzanie (1-0), lors de la première journée du groupe D de la Ligue des champions de la CAF.

Benny (78e minute) a inscrit le but qui permet aux Angolais de prendre la tête du groupe avec trois points, après le match nul (0-0) entre l'Espérance de Tunis et le Stade Malien samedi dernier.

Le Petro de Luanda affrontera l'Espérance de Tunis le 28 novembre, pour la deuxième journée qui opposera le Simba au Stade Malien.

Le tenant du titre, Pyramids FC d'Égypte, a quant à lui battu Rivers United FC du Nigeria (3-0) lors de son entrée en lice dans le groupe A.

Résultats:

Groupe A

RBS Berkane du Maroc - Power Dynamos de Zambie (3-0)

Pyramids FC d'Egypte - Rivers United FC du Nigéria (3-0)

Groupe B

Al Ahly d'Egypte - JS Kabilie d'Algérie (4-0)

Young Africans de Tanzanie - AS FAR du Maroc (1-0)

Groupe C

Mamelodi Sundowns - Saint Eloi Lupopo de la RDC (3-1)

Al Hilal Ondurman du Soudan - MC Alger (2-1).

