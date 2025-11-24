Congo-Kinshasa: Réouverture de l'aéroport de Goma - Emmanuel Macron réitère son appel aux parties prenantes

23 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis Johannesburg en Afrique du Sud où il participe au Sommet du G20, le président français, Emmanuel Macron, a insisté samedi 22 novembre sur la nécessité de la réouverture aux vols humanitaires de l'aéroport de Goma (Nord-Kivu).

« Je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes sur le sujet humanitaire de savoir avancer », a déclaré Emmanuel Macron.

L'aéroport international de Goma, sous contrôle de l'AFC/M23 depuis plusieurs mois, est toujours fermé.

« Je note que l'effort n'a pas été fait par le M23 et ceux qui détiennent l'aéroport » pour permettre sa réouverture, a indiqué le chef de l'État français, soulignant que « toutes les conditions administratives ont pourtant été prises par la RDC ».

