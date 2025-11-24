Congo-Kinshasa: Réouverture de l'aéroport de Goma - Emmanuel Macron réitère son appel aux parties prenantes

Depuis Johannesburg en Afrique du Sud où il participe au Sommet du G20, le président français, Emmanuel Macron, a insisté samedi 22 novembre sur la nécessité de la réouverture aux vols humanitaires de l'aéroport de Goma (Nord-Kivu).

« Je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes sur le sujet humanitaire de savoir avancer », a déclaré Emmanuel Macron.

L'aéroport international de Goma, sous contrôle de l'AFC/M23 depuis plusieurs mois, est toujours fermé.

« Je note que l'effort n'a pas été fait par le M23 et ceux qui détiennent l'aéroport » pour permettre sa réouverture, a indiqué le chef de l'État français, soulignant que « toutes les conditions administratives ont pourtant été prises par la RDC ».