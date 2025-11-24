Congo-Kinshasa: Vidiye Tshimanga renforce le staff du FC les Aigles du Congo

Le président du FC Les Aigles du Congo, Vidiye Tshimanga, a présenté, samedi 22 novembre 2025 dans son académie à Kinshasa, les nouveaux membres des staffs technique et administratif.

L'actuel sélectionneur des Léopards locaux de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma, est nommé directeur l'École de l'académie et de la performance du FC Les Aigles du Congo. Il a contribué et lancé la carrière de plusieurs jeunes joueurs (Ngimbi, Ndongala, Tshitenge, Baggio, Maxi Mpia, ...), qui continuent d'exceller dans le football congolais et africain.

L'ancien secrétaire général de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA), Belge Situatala, est officiellement présenté comme secrétaire général du club. Il se connait énormément dans le football congolais et africain, dans lequel il évolue depuis plusieurs années.

Le coach Italien, Camassa Domenico, est le nouvel entraîneur adjoint du club.

Une ambulance médicale

Lise Benjamin, une préparatrice venue d'Afrique du Sud, va désormais s'en charger de la performance athlétique de l'effectif.

Avec cette restructuration, estiment des observateurs, les Samouraïs veulent retrouver l'Afrique puis améliorer leur dernière performance sur l'échelle continentale.

À la fin de la cérémonie, une ambulance médicale bien équipée a été mise à la disposition de l'équipe du FC Les Aigles du Congo dans toutes ses catégories.