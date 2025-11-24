Congo-Kinshasa: Antonio Guterres condamne les attaques meurtrières des ADF à Lubero

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement les attaques meurtrières menées par les Forces démocratiques alliées (ADF) entre le 13 et le 19 novembre 2025 dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu, qui ont entraîné la mort d'au moins 89 personnes dont au moins 20 femmes et un nombre encore indéterminé d'enfants.

Selon un communiqué publié le 22 novembre 2025 par Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, au moins 17 civils ont été tués dans un centre de santé dans la localité de Byambwe.

Dans d'autres localités des civils ont été la cible d'exactions comprenant des enlèvements, des pillages de médicaments et la destruction des biens et d'habitations.

Le Secrétaire général réaffirme la solidarité de l'Organisation des Nations Unies envers toutes les personnes victimes.

Ces attaques, selon lui, n'entament pas la détermination de l'ONU, à travers la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), à soutenir les autorités congolaises dans leurs efforts de protection des civils, de prévention des violations des droits humains et de lutte contre l'impunité.