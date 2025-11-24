Congo-Kinshasa: Les FARDC accusent l'AFC/M23 de violer le cessez-le-feu malgré la signature des accords

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dénoncent les multiples attaques que les rebelles de l'AFC/M23 continuent de mener contre leurs positions, en dépit des accords conclus à Doha et Washington.

« Au nom des FARDC, je dénonce les multiples attaques que les rebelles de l'AFC/M23 continuent de perpétrer en dépit des accords de Washington et de Doha. Les FARDC portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, chaque jour, la coalition AFC/M23 continue d'attaquer nos positions malgré les appels à la cessation des hostilités », a souligné le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, dans une communication faite samedi 22 novembre devant la presse à Kinshasa.

Il a appelé les médiateurs américains et qataris à prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation, au risque de pousser les FARDC à répondre à ces provocations.

Selon lui, l'attitude des rebelles expose les populations aux aléas de la guerre dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Il y a une semaine, ces rebelles ont occupé le premier village du territoire de Shabunda, à Maimingi, après une attaque surprise contre les FARDC. L'armée avait d'abord riposté avant de se replier vers Kimbili, où le centre de santé accueille plusieurs blessés, selon la société civile locale.

Cette attaque a provoqué des déplacements massifs de populations, avec des milliers de personnes fuyant la zone.