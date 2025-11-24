Congo-Kinshasa: Les FARDC accusent l'AFC/M23 de violer le cessez-le-feu malgré la signature des accords

23 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dénoncent les multiples attaques que les rebelles de l'AFC/M23 continuent de mener contre leurs positions, en dépit des accords conclus à Doha et Washington.

« Au nom des FARDC, je dénonce les multiples attaques que les rebelles de l'AFC/M23 continuent de perpétrer en dépit des accords de Washington et de Doha. Les FARDC portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, chaque jour, la coalition AFC/M23 continue d'attaquer nos positions malgré les appels à la cessation des hostilités », a souligné le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, dans une communication faite samedi 22 novembre devant la presse à Kinshasa.

Il a appelé les médiateurs américains et qataris à prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation, au risque de pousser les FARDC à répondre à ces provocations.

Selon lui, l'attitude des rebelles expose les populations aux aléas de la guerre dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il y a une semaine, ces rebelles ont occupé le premier village du territoire de Shabunda, à Maimingi, après une attaque surprise contre les FARDC. L'armée avait d'abord riposté avant de se replier vers Kimbili, où le centre de santé accueille plusieurs blessés, selon la société civile locale.

Cette attaque a provoqué des déplacements massifs de populations, avec des milliers de personnes fuyant la zone.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.