Gabon: Les habitants des cités de Bikélé en quête de justice sociale

Ce samedi 22 novembre 2025, le collectif des habitants des logements sociaux de Bikélé s'est réuni en assemblée générale afin de discuter des conditions de vie des anciens bénéficiaires de la Société Nationale des Logements Sociaux (SNLS), aujourd'hui intégrés à la SNI.

Depuis l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui, de nombreux projets de construction ont vu le jour, et certaines cités, comme le projet de L'UCET à Nzong, bénéficient désormais d'infrastructures modernes, telles que des routes bétonnées, l'électricité et l'eau courante.

Cependant, un contraste persiste avec la situation des anciens réservataires de la SNLS, qui se sentent délaissés et exclus des efforts de réhabilitation. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'équité et à la justice sociale. Le collectif appelle à une attention renouvelée des autorités, afin que tous les habitants des cités bénéficient d'un traitement équitable.

Ils attendent, patientent et espèrent que les choses seront faites par la volonté des autorités qui veulent une société juste, équitable qui bénéficie du bien être. Le Président du Collectif des clients des logements de Bikélé, Yannick-Gildas Mangaboula-Mboundji, avait promis se battre pour l'amélioration des conditions de vie des occupants légaux. C'est ce combat juste qu'il continue de mener pour le bien de tous.