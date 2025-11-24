Congo-Kinshasa: Cinq morts dues à la criminalité en une semaine à Kalemie

Cinq personnes ont trouvé la mort en l'espace d'une semaine à la suite d'actes criminels dans la ville de Kalemie, province du Tanganyika.

Le dernier drame s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi 22 novembre, lorsqu'un présumé voleur a été brûlé vif par une population en colère dans le quartier Solo.

Les jeunes de ce secteur se sont mobilisés pour effectuer des patrouilles nocturnes. C'est ainsi qu'ils ont réussi à appréhender un présumé voleur, selon des sources locales.

Nathan Mugisho, coordonnateur provincial de l'association Umoja ni Nguvu dans le Tanganyika, revient sur les circonstances de la mort de deux présumés voleurs appréhendés par la population.

« Tôt le matin, vers 5 heures, un présumé voleur a été retrouvé dans les herbes en train de se cacher, alors qu'il était blessé. La colère de la population s'est directement manifestée : il a été lynché puis brûlé vif. La nuit du 20 au 21, au niveau de la cité, sur l'avenue Tata na Bana dans la commune de Kalemie, un autre présumé voleur a été attrapé par la population, lynché, puis brûlé vif. Il est décédé », a expliqué cet activiste de la société civile.

Deux autres personnes ont été tuées par des bandits armés, et un corps sans vie a été découvert dans la ville de Kalemie.