Sénégal: Actrice, comédienne - Tia Diagne crève l'écran à belles dents

Actrice, comédienne, Tia Diagne a un sens prononcé de l'interprétation. Ambitieuse et passionnée, la Sénégalaise révélée par la série « Plus belle la vie » à la télévision française crève l'écran à belles dents.

Elle a des dents longues. Une silhouette gracile. Tia était son surnom depuis toute petite. Elle l'a gardé comme son nom d'artiste quand elle a commencé à travailler dans le cinéma. Tia Diagne est née et a grandi au Sénégal. Elle a continué ses études supérieures en France après l'obtention de son baccalauréat en 2010. Après un cursus journalistique à Nice, Tia s'est tout naturellement tournée vers le cinéma en intégrant l'Acting international à Paris où elle a obtenu son diplôme de comédienne.

Diagne est ambitieuse, passionnée, déterminée et une touche à tout. « J'adore voyager et relever de nouveaux défis. En somme toute, je suis une bonne vivante et j'aime croquer la vie à pleine dent », confie la comédienne. En France, elle a joué dans des séries télé à succès. Le cinéma et l'art en général ont toujours fait partie de la vie de Tia depuis qu'elle a vu Titanic à ses 12 ans au cinéma « Le Paris » à l'époque.

« J'ai toujours ressenti au fond de moi, cet appel, cette passion qui ne s'explique pas et qui m'a amenée sur cette voie dans laquelle je suis aujourd'hui et où je me plais et m'épanouis pleinement », se réjouit l'actrice. Entre 2014 et 2015, elle a interprété, pour la première fois, le personnage de Thérèse dans la série « Plus belle la vie ».

Pour la jeune Sénégalaise, c'était extrêmement « fort » et « gratifiant». Tia se souvient, comme si c'était hier, de cet appel où on lui a annoncé qu'elle avait été prise pour le rôle de Thérèse dans « Plus belle la vie » après avoir passé le casting. Elle n'y croyait pas, car Tia était encore en dernière année à Acting international et c'était un rôle récurrent pour une série emblématique en France.

« Je n'avais pas encore pris la mesure de la chose que lorsque l'aventure avait réellement commencé quand j'ai posé mes valises à Marseille et que je me retrouvais dans les studios de tournage », raconte la comédienne.

« Titanic », le déclic

Son premier jour de tournage était fascinant pour une jeune novice dans le métier comme elle. À l'époque, Diagne avait 22 ans. Elle jouait une ado de 14 ans et vu qu'elle a toujours fait jeune, cela passait à l'écran. Il y avait beaucoup de monde sur le plateau. « Je découvrais plein de choses, le Hmc (Habillage, maquillage, coiffure), les différents sets où l'on allait tourner, le rythme de tournage, les répétitions de texte avec le coach d'acteur, etc. », se souvient Tia Diagne.

Un tout nouveau monde s'ouvrait à la Sénégalaise. Puis est venue la reconnaissance après les premières diffusions de ses épisodes à la télé sur France 3. Les gens dans la rue l'arrêtent, prennent des photos, la félicitent.

« Je recevais des lettres de fans de toute la France, et ma vie a complètement changé depuis », dit-elle. Tia rêvait de devenir actrice et c'était la plus belle des manières de commencer. Elle n'aurait pas pu rêver mieux.

« Et merci Dieu, merci la vie pour ça. Je serais éternellement reconnaissante pour cette expérience d'une vie », avance Diagne. Chemin faisant, elle intègre, en 2016, la distribution de la série « Guyane » en interprétant le rôle de LaEtitia. L'évocation de cette séquence la rend joyeuse.

« La Guyane, quel endroit magnifique. Quelle aventure, quel rôle ! », s'exclame la comédienne. Déjà la première claque qu'elle s'est prise, c'était lors de la descente d'avion. La forêt amazonienne était immense, vue d'en haut. Tia s'est sentie tout de suite chez elle et a très vite pris ses marques.

L'actrice a beaucoup aimé l'environnement, les gens, la nourriture. Elle trouvait que ce n'était pas si différent du Sénégal et cela l'a beaucoup aidée à se familiariser et à s'intégrer. « Les Guyanais sont d'une gentillesse et d'une hospitalité inégalées », partage Tia Diagne.

Nouvelles expériences

Une scène l'a également beaucoup marquée. Elle jouait la fille du parrain de l'or et elle était au centre commercial avec son Papa dans la série puis une fusillade éclata. Ce n'étaient que des balles à blanc. Ce n'était que du jeu. Ce n'était que du cinéma, mais Diagne n'avait jamais joué de scènes d'action auparavant.

En entendant les tirs et le chaos autour d'elle pour les besoins de la scène, elle a vraiment cru qu'elle allait mourir. « Ce sont des sensations uniques que l'on ne peut pas expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu », souffle la comédienne trouvant que c'était « génial » après coup et Kim Chapiron, le réalisateur, était « incroyable » dans la direction d'acteur.

Au final, c'était un plaisir pour Tia Diagne de jouer toutes ces scènes et de repartir avec de nouvelles expériences. Rebelote. En 2022, la Sénégalaise joue le personnage-titre du court métrage « Imani » de Katia Carton-Kim. Le film est projeté pour la première fois au festival international du film pour enfants de Chicago en novembre 2022.

« Imani » est un film qui tient particulièrement à coeur Tia, car elle a été choisie par Katia, après les essais pour interpréter ce rôle à la fois intense et complexe et surtout basé sur des faits réels. La prostitution, étant un sujet universel, cela touche un large public. Le film sensibilise sur les dérives autour mêlant la sorcellerie et les dangers propres à ce métier. Son personnage a un enfant et doit survivre, malgré tout, pour échapper à ce destin tragique.

Ce film a beaucoup marqué l'actrice, car la responsabilité qu'incombe de jouer à l'écran le quotidien de ces femmes et de devoir se mettre à leur place, comprendre leur cheminement, leurs parcours, leurs rêves brisés, leurs vies volées par manque de moyens et mauvaises rencontres, a été une réelle prise de conscience pour elle. Le monde est si grand et vaste et tout n'est pas toujours tout beau tout rose.

« Cela m'a ouvert les yeux et je suis heureuse que ce film voyage autant dans le monde et aidera aussi sûrement d'autres personnes à voir cette réalité, aussi dure soit-elle », soutient la comédienne. À ses yeux, c'est pour cela que le cinéma existe. Transmettre des messages et des émotions peu importe où nous sommes et qui nous sommes. L'essentiel c'est que le message arrive à son destinataire. Tia Diagne a navigué entre les séries télé, le cinéma, le théâtre.

Elle est toujours actrice. Les projets se poursuivent et elle prend son temps pour bien choisir ce qu'elle veut faire et quelle direction donner à sa carrière en fonction des futurs rôles qu'elle aura à interpréter. « L'essentiel c'est que j'ai toujours autant de plaisir à jouer. J'aimerais ne jamais perdre cela même si ce n'est pas toujours facile », estime la comédienne. D'un autre côté, Tia est aussi à son propre compte.

Elle est ambassadrice de la marque LR Health and Beauty au Sénégal. Elle travaille sur des projets artistiques, mais pas que dans le cinéma. Diagne continue son petit bonhomme de chemin toujours avec les prières et la bénédiction des siens et Dieu toujours au contrôle. Tia Diagne crève l'écran à belles dents. Elle est heureuse de sa vie.