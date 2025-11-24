Sénégal: Moussa Dramé, correspondant à sud fm est décédé

L'annonce de sa disparition s'est rapidement propagée dans toute la ville de Sédhiou ce samedi vers 20 heures. Amis, parents et connaissances ayant appris la mauvaise nouvelle se sont aussitôt rendus à son domicile, au quartier Santassou.

Correspondant de Sud FM et du quotidien Sud Quotidien, directeur de la radio Gabou FM, il s'était rendu à Dakar pour participer à un atelier, où il a eu un malaise vendredi. Admis aux urgences, il a rendu l'âme ce samedi dans la soirée.

El Hadji Moussa Dramé était connu pour son engagement et son professionnalisme. Généreux dans le partage, il intervenait comme consultant et transmettait son expérience du journalisme un peu partout en Afrique.

Dans sa ville natale, son entourage proche confirmait sa volonté de briguer le suffrage local lors des futures échéances territoriales de 2027. Hélas ! Sa disparition est une perte énorme pour le groupe Sud, ses confrères régionaux et même le secteur éducatif. À rappeler qu'il était également actif au sein de l'IEF, où il était détaché pour assurer la communication.

Il sera inhumé ce dimanche 23 novembre dans son Sédhiou natal.