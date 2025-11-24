Afrique: Cames 2025 - Le Sénégal compte 14 nouveaux agrégés

Après dix jours d'intenses épreuves, la 22e session du concours d'agrégation en Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a abritée cette année, a révélé, hier, ses résultats.

Les participants ont salué, à l'occasion, l'exigence scientifique, la solidarité universitaire, l'hospitalité sénégalaise, ainsi que la bonne organisation des épreuves. Ouverte aux enseignants-chercheurs des 19 pays membres, cette session a démarré en ligne avec 215 candidats issus de 41 institutions d'enseignement supérieur et de recherche, répartis dans 13 pays.

À l'issue de cette première phase numérique, 113 candidats sous-admissibles ont été retenus pour poursuivre les épreuves en présentiel à Dakar, évalués par 37 membres de jury couvrant l'ensemble des sections : droit privé, droit public, sciences politiques, histoire des institutions, sciences économiques et sciences de gestion.

Pays hôte de cette 22e session, le Sénégal s'illustre particulièrement avec 14 nouveaux agrégés dans différentes spécialités. Un taux de réussite record de 40% Le Pr Cheikh Mbacké Diop, de l'Université Alioune Diop de Bambey (Uadb) est sacré Major des Majors, décrochant le prix Coris Bank et prenant dans la foulée, la tête de la section Sciences de gestion.

Pour l'Ucad, le Pr Ndèye Astou Ndiaye se classe 2e en science politique, tandis que Mouhamadou Bâ arrive 1eᣴ en Histoire des institutions. Dix autres enseignants-chercheurs émérites ont été élevés dans l'Ordre international des Palmes académiques du Cames, en reconnaissance de leurs initiatives en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au terme du processus, 86 lauréats ont été admis à s'inscrire sur les listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé, soit un taux global de réussite de 40 %, contre 32,21 % lors de la 21e session tenue à Yaoundé en 2023.

« Cette session enregistre le deuxième taux de réussite le plus élevé de l'histoire du concours », a fait savoir le Pr David Gresenguet, président par intérim du Conseil consultatif du Cames. Revenant sur le déroulement du concours, le Pr Gresenguet a insisté sur le tournant digital. Il a fait savoir que la première épreuve, celle des titres et travaux, s'est tenue intégralement en ligne pour la seconde fois consécutive. Les deuxièmes et troisièmes épreuves, dit-il, tenues en présentiel à l'Ucad, se sont déroulées avec la même minutie dans l'organisation et le même succès.

En détail, section par section, les chiffres confirment cette dynamique : Histoire des institutions 80 % de réussite ; sciences économiques 53,85 % de réussite ; sciences de gestion 43,59 % ; droit public 30,43 % ; droit privé 30 % et science politique 20 %. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Njekk Sarré, a clôturé la cérémonie en insistant sur la portée symbolique et stratégique de l'agrégation.

« Que de rêves, de sacrifices et d'espoirs portent ce mot », a-t-il déclaré, rappelant que pour nombre d'universitaires, ce concours représente le sommet de l'excellence académique africaine. Comme l'a affirmé le Pr David Gresenguet, l'agrégation est le phare qui guide nos universités vers les sommets de la connaissance et de la rigueur scientifique.

Le Secrétaire général du Cames, le Pr Souleymane Konaté a, pour sa part, insisté sur la modernisation continue du concours, la consolidation des innovations et les projets à venir afin de renforcer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche dans l'espace Cames.

Les félicitations du Président de la République aux admis

Sur sa page Facebook, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a félicité les lauréats sénégalais de la 22e édition du Concours d'agrégation du Cames, clôturée, hier, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). À l'occasion, quatorze compatriotes ont été élevés au rang de maître de conférences agrégé.

Le Chef de l'État leur a adressé ses félicitations les plus cordiales. « Je me réjouis de l'élévation de quatorze compatriotes au grade de maître de conférences agrégé, en sciences économiques, en sciences de gestion, en droit public, en science politique, en droit privé et en histoire des institutions.

À chacun d'entre eux, j'adresse mes félicitations les plus cordiales et les encourage à contribuer à l'émergence d'une doctrine africaine ambitieuse et à placer leur expertise au service de la recherche scientifique, moteur de notre développement national et du rayonnement intellectuel du Sénégal », a écrit le Président de la République.