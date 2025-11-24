Angola: Brahim Ghali et Bassirou Diomaye Faye à Luanda pour le 7e Sommet UA-UE

23 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/ART/LUZ

Luanda — Les présidents de la République arabe sahraouie démocratique, Brahim Ghali, et du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, sont arrivés dans la capitale angolaise pour participer au 7e Sommet Union africaine-Union européenne, qui débute lundi.

À leur arrivée à l'aéroport international 4 de Fevereiro, les deux hommes d'État ont été accueillis par les ministres angolais des Affaires étrangères, Téte António, et de l'Intérieur, Manuel Homem, qui leur ont souhaité la bienvenue au nom du gouvernement angolais.

Durant leur séjour à Luanda, les chefs d'État se joindront à d'autres dirigeants africains et européens pour partager leurs expériences et renforcer les relations bilatérales et multilatérales.

La participation de nombreux dirigeants au 7e Sommet UA-UE témoigne du plus haut engagement politique en faveur de l'approfondissement du partenariat entre l'Afrique et l'Europe.

