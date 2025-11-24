Angola: Un homme arrêté au Zaïre pour avoir tenté de faire entrer 11 migrants clandestins à Luanda

Mbanza Kongo — Un individu a été arrêté samedi par la Police nationale dans la municipalité de Tomboco, province du Zaïre, pour avoir tenté de faire entrer à Luanda 11 citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) en situation irrégulière.

Dans une déclaration à l'ANGOP ce dimanche, le porte-parole de la Police nationale du Zaïre, le commissaire Luís Bernardo, a expliqué que l'arrestation a eu lieu près du pont sur le fleuve Lusualala (Tomboco), alors que l'accusé, un Angolais, transportait 11 migrants congolais en provenance de ce pays voisin dans un véhicule Nissan. Parmi eux, sept hommes et quatre femmes.

Selon la source, le guide présumé affirme avoir reçu des instructions par téléphone, de Luanda, pour se rendre au village de Lumbi (Mbanza Kongo) où il rencontrerait un groupe d'étrangers de ce pays voisin pour le conduire au poste de contrôle de police sur la rivière Loge, zone frontalière entre les provinces du Zaïre et du Bengo, en échange de deux millions de kwanzas.

« À cet endroit, les migrants devaient emprunter des sentiers clandestins pour rejoindre la province de Bengo, où ils seraient transportés par un autre véhicule jusqu'à Luanda », a rapporté le porte-parole.

Luís Bernardo soupçonne l'existence d'un réseau de passeurs opérant entre la RDC, le Zaïre et Luanda, et souligne que la Police nationale et les autres services compétents s'efforcent de lutter contre ce phénomène.

Les personnes interpellées ont été conduites au bureau provinciale du Service de l'immigration et des étrangers (SME) de Mbanza Kongo pour les formalités administratives.

La province du Zaïre partage une frontière de 310 km avec la région du Congo central, en RDC.